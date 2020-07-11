“Özel Jet olayında HP’nin parmağı vardı”

UBP Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda, YENİDÜZEN’in gündeme taşıdığı Özel Jet skandalı ile ilgili önemli iddialarda bulundu.

Özel Jet olayında “HP’nin parmağı” olduğunu söyleyen Çaluda, Kudret Özersay’ın UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ı Cumhurbaşkanlığı seçiminde rakibi olarak gördüğünü, UBP üzerine ‘oyunlar oynandığını’ ileri sürdü.

Kıbrıs TV’de Sibel Koçak’ın konuğu olan Çaluda, özel uçağın yasadışı olarak değil, Bakanlar Kurulu kararıyla geldiğini dile getirerek, yaşanan sorunlarda UBP’nin hedef gösterildiğini savundu.

“Bu HP’nin, UBP’ye ilk kez şımarık çocuklar gibi yaptığı bir istek değildi” şeklinde konuştu.

“HP’nin de bu oyunda parmağı vardır”

Çaluda, Özel Jet skandalı ile ilgili soruları yanıtlayarak, şöyle konuştu: “Bir anda ülkenin salgın gündemi bırakılarak, uçak gündemin zirvesi oldu. Tabii ki bu uçak yasadışı yollarla değil, Bakanlar Kurulu kararıyla gelmişti. Ama burada ben art niyet olduğunu anlıyorum. Aynı gün olayın basına çıkması ve belli güçlerin harekete geçmesi, hemen partimizden bir Bakanın görevden alınması, hatta bazı çevrelerin şahsımı da arayarak, Başbakan’ın Cumhurbaşkanlığı adayından çekilmesi gerektiğini bile önermesini, tuzak olarak değerlendiriyorum. Partimiz dışı bazı çevrelerin, güçlerin, olumsuz politika yaparak oyun oynadığını düşünüyorum. Bana göre HP’nin de bu oyunda parmağı vardır çünkü bakacak olursanız, bu olayda beş Bakan sorumludur, ama üç Bakan da tamamen kendi uhdesindedir. Biz ‘burada bir art niyet, hata varsa bekleyin polis raporu, kamera kayıtları çıksın, kimsenin onuruyla oynamayın’ dedik… Evet bir Bakan görevden alınabilir, etik kurallar içerisinde yapılır. Ama böyle birçok kesimin sorumluluğu olan bir konuda en az sorumluluğu olan Turizm Bakanı’nı hedef gösterip, bir anda görevden alınması, Genel Başkanımızın da Cumhurbaşkanlığı adaylığından geri çekilmesi gibi bir propaganda yapılması, bu bize bir art niyet olduğunu, Cumhurbaşkanlığı yolunda partimizi bölmek amaçlı yapıldığını gösterir.

“Cuma günü saat 2’ye kadar Turizm Bakanı görevden alınır ya da Hükümet bozulur tehdidiyle karşı karşıya kalınmıştı”

“Sonuçta her ne kadar hükümet ortağımız olsa da sayın Kudret Özersay da adaydır ve Genel Başkanı rakibi olarak görüyor. Yani bunlar kendilerine göre siyaset yapmaya çalışmışlardır. Ya o gün Cuma günü saat 2’ye kadar Turizm Bakanı görevden alınır ya da Hükümet bozulur tehdidiyle karşı karşıya kalınmıştı. Bu HP’nin, UBP’ye ilk kez şımarık çocuklar gibi yaptığı bir istek değildi. Yok ‘Çaluda olmazsa veya Özgürgün olmazsa’, yok ‘bu Bakanı almazsan hükümeti bozarız’ demeleri, bu arada birçok benimsemediğimiz dikteleri kamuoyuna yansıtarak parti tabanımızı rahatsız etmesi… Ancak UBP bu ülkenin ve hükümetin en büyük partisidir”

“Misafirlerin geldiği gece orada olan Bakanı açıklasınlar”

“UBP ilkokul öğrencilerinin olduğu bir parti, dernek veya başka bir şey değildir. Saygı gerekir. Biz parti olarak çok fazla fedakarlıklarda bulunduk. ‘Özgürgün olduğu sürece biz kahve içmeyiz’ demişti HP o dönem, ‘Çaluda varsa yine hükümet kurmayız’ dedi biz yine sindik. Arada bir sürü tavizler istendi verildi bu nereye kadar? Son jet olayında da yine ‘bu Bakan gitmezse hükümet dağılır’ denildi, ki sorumluluk hepsine aittir. Çıksınlar açıklasınlar herhalde raporlar alınmıştır o günden bugüne kadar. Misafirlerin geldiği gece bir de bakanın bulunduğu söyleniyor hani nerede o Bakan? Şeffafa çıkıp söylesin, ben de bir Milletvekiliyim halkım adına soruyorum. Bu bakan artık açıklansın. Kimse şaibe altında kalmasın. Evet bu uçak yasal yollarla geldi, aksaklıklar varsa bir Bakan karantina bölgesine gelip bekleyemez, sorumlular vardı orda, muhacerette bekleyemez İçişleri Bakanı. Bakana ulaşacak kadar bir konu varsa alınsın görevden. Ama siyaset yapılacak diye kimsenin onuruyla oynanmasın.”

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