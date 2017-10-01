Ozanköy’de kardeş payı: 1-1
K-Pet Süper Lig’in 2’nci haftasında ligin iki yeni ekibi karşılaştı.
K-Pet Süper Lig’in 2’nci haftasında ligin iki yeni ekibi karşılaştı. Mustafa Özkayım Stadı’nda Ozanköy ile Merit Alsancak Yeşilova 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Karşılaşmada uzun süre gol sesi çıkmazken son 10 dakikada konuk ekip Merit Alsancak Yeşilova savunmadan ileri çıkan Bayram Özgün’ün golüyle öne geçti. Golden hemen sonra ev sahibi Ozanköy Hüseyin Çakmak’ın penaltıdan kaydettiği golle yeniden eşitliği yakaladı.
STAT: Mustafa Özkayım Stadı
HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu**, Kaan Koday**, Ozan Kel**
OZANKÖY: Mehmet Emin İlter**, Hüseyin Çakmak**, Nedim Bicen**, Mehmet Gül**, Saydam Soy* (Dk.80 alpay Eminoğlu), Guıs Nomike**, Sade Sunler**, Fikret Yağcıoğlu*, Bekir Yıldız**, Serhan Aydınel* (Dk.70 Ali Kopça), Sade Mure Dien**
MERİT A.YEŞİLOVA: Hasan Piro**, Cevdet Çağer* (Dk.63 Gökhan Sarıoğlu*), Akın Topal**, Bayram Özgün**, Talat Dağer**, Okan Kibar**, Yasin Doğan* (Dk.85 Hasip Uluhan), İlyas Niyazi**, Soyi Adeleke**,Billy Mehmet*, Deniz Kibar* (Dk.73 Mustafa Salk*)
GOLLER: Dk.86 Hüseyin Çakmak(p)(Ozanköy),Dk.80 Bayram Özgün(Merit A. Yeşilova)