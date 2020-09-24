“Yüz yüze eğitimin başlaması gerekir” görüşünde olan Eğitim Bakanı, farklı bir kararda karma eğitim için de hazırlık yaptıklarını açıkladı. Bakan Çavuşoğlu, ilkokul 2’ye kadar olan sınıflar, ilkokul 5’ler, 8. ve 12. sınıf ile A Level branşında eğitim alan öğrencilere yüz yüze eğitim verilmesi gerektiğini vurguladı.

Fehime ALASYA

1 Ekim tarihinde açılması planlanan yüz yüze eğitimin başlaması için Eğitim Bakanlığı, bugün Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ile masaya oturuyor.

Yüz yüze eğitimin başlaması görüşünde olan Eğitim Bakanlığı, online eğitimin devam edecek olması ihtimaline karşın da ‘kritik’ olarak adlandırılan bazı sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatma görüşünü öne sürüyor.

Yüz yüze eğitimin başlanması için belirtilen 1 Ekim’e sayılı günler kala okulların açılımını YENİDÜZEN’e değerlendiren Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, konuyu bugün Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ile yapacakları toplantıda konuşacaklarını anlattı.

Salgının seyrinin yükselmesiyle online eğitime devam edilmesi durumunda bazı sınıflar için alternatif çözümler üretileceğini dile getiren Çavuşoğlu, bu uygulamalarını 1 Ekim’den önce Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ile de paylaşacaklarını anlattı.

Çavuşoğlu, online eğitimin sürecek olması ihtimaline karşı hayata geçirmeyi düşündükleri bu kararları şöyle ifade etti:

“İlkokul 2’ye kadar olan sınıflar, ilkokul 5’ler, 8. ve 12. Sınıf ile A Level branşında eğitim alan öğrencilere mutlaka yeni açılımlar getireceğiz. Komite bize okulları açamazsınız dese bile bu kararımızı onlara 1 Ekim’den önce açıklamış olacağız. Çünkü bu süreçte bazı noktalar telafi edilmesi mümkün olmayan sonuçlara varabilir.”

YÜKSEK ÖĞRENİMDE SON DURUM: “Karantina kalkarsa öğrenciler gelecek” “Ekim ayı girdiği zaman ülkedeki seyahat koşulları ve salgının seyri öğrenci akışındaki oranı netleştirecektir.” “Karantinanın kalkması halinde çok sayıda öğrencinin hemen geleceğini duyuyorum. Önemli olan buna zemin hazırlamaktır.” “Online eğitiminin ilk ve orta eğitimdeki öğrencileri yeterince geliştirmediğini düşündüğümüz gibi yüksek öğrenimde de etkileşim azaldığı için yeteri fayda sağlanamayacağını düşünüyoruz”

“Eğitim hakkının da aksamaması için gayretimiz var”

Toplantıda Komite üyelerinin değerlendirmelerine bağlı olarak süreci yeniden değerlendireceklerini ifade eden Çavuşoğlu, “Bakanlık olarak, yaşam hakkını göz önünde bulundurarak eğitim hakkının da aksamaması için gayretimiz var” dedi.

Çavuşoğlu, Eğitim Bakanlığı olarak okulların açılabilecek durumda olduğunu düşündüklerini açıkladı.

Ülkeye karantinalı girişlerle son iki gündür yerel bulaşın hiç görülmediğini kaydeden Çavuşoğlu, salgının seyrinin bu şekilde devam etmesi durumunda öğrencilerin okullarına kavuşabileceğini belirtti. Tüm gelişmelerin zemininde salgının seyri ve komitenin kararlarının olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, birçok konuda önü açık görüşler paylaştı.

Çavuşoğlu, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamalarda okul öncesinden, özel eğitime, online eğitimdeki katılım ve çalışmalardan yüksek öğretime dek pek çok konuyla ilgili yorumda bulundu…

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, YENİDÜZEN’in sorularını yanıtladı…