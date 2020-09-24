Online mı, yüz yüze mi? Eğitimde karar zamanı
“Yüz yüze eğitimin başlaması gerekir” görüşünde olan Eğitim Bakanı, farklı bir kararda karma eğitim için de hazırlık yaptıklarını açıkladı
“Yüz yüze eğitimin başlaması gerekir” görüşünde olan Eğitim Bakanı, farklı bir kararda karma eğitim için de hazırlık yaptıklarını açıkladı. Bakan Çavuşoğlu, ilkokul 2’ye kadar olan sınıflar, ilkokul 5’ler, 8. ve 12. sınıf ile A Level branşında eğitim alan öğrencilere yüz yüze eğitim verilmesi gerektiğini vurguladı.
Fehime ALASYA
1 Ekim tarihinde açılması planlanan yüz yüze eğitimin başlaması için Eğitim Bakanlığı, bugün Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ile masaya oturuyor.
Yüz yüze eğitimin başlaması görüşünde olan Eğitim Bakanlığı, online eğitimin devam edecek olması ihtimaline karşın da ‘kritik’ olarak adlandırılan bazı sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatma görüşünü öne sürüyor.
Yüz yüze eğitimin başlanması için belirtilen 1 Ekim’e sayılı günler kala okulların açılımını YENİDÜZEN’e değerlendiren Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, konuyu bugün Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ile yapacakları toplantıda konuşacaklarını anlattı.
Salgının seyrinin yükselmesiyle online eğitime devam edilmesi durumunda bazı sınıflar için alternatif çözümler üretileceğini dile getiren Çavuşoğlu, bu uygulamalarını 1 Ekim’den önce Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ile de paylaşacaklarını anlattı.
Çavuşoğlu, online eğitimin sürecek olması ihtimaline karşı hayata geçirmeyi düşündükleri bu kararları şöyle ifade etti:
“İlkokul 2’ye kadar olan sınıflar, ilkokul 5’ler, 8. ve 12. Sınıf ile A Level branşında eğitim alan öğrencilere mutlaka yeni açılımlar getireceğiz. Komite bize okulları açamazsınız dese bile bu kararımızı onlara 1 Ekim’den önce açıklamış olacağız. Çünkü bu süreçte bazı noktalar telafi edilmesi mümkün olmayan sonuçlara varabilir.”
YÜKSEK ÖĞRENİMDE SON DURUM:
“Karantina kalkarsa öğrenciler gelecek”
“Ekim ayı girdiği zaman ülkedeki seyahat koşulları ve salgının seyri öğrenci akışındaki oranı netleştirecektir.”
“Karantinanın kalkması halinde çok sayıda öğrencinin hemen geleceğini duyuyorum. Önemli olan buna zemin hazırlamaktır.”
“Online eğitiminin ilk ve orta eğitimdeki öğrencileri yeterince geliştirmediğini düşündüğümüz gibi yüksek öğrenimde de etkileşim azaldığı için yeteri fayda sağlanamayacağını düşünüyoruz”
“Eğitim hakkının da aksamaması için gayretimiz var”
Toplantıda Komite üyelerinin değerlendirmelerine bağlı olarak süreci yeniden değerlendireceklerini ifade eden Çavuşoğlu, “Bakanlık olarak, yaşam hakkını göz önünde bulundurarak eğitim hakkının da aksamaması için gayretimiz var” dedi.
Çavuşoğlu, Eğitim Bakanlığı olarak okulların açılabilecek durumda olduğunu düşündüklerini açıkladı.
Ülkeye karantinalı girişlerle son iki gündür yerel bulaşın hiç görülmediğini kaydeden Çavuşoğlu, salgının seyrinin bu şekilde devam etmesi durumunda öğrencilerin okullarına kavuşabileceğini belirtti. Tüm gelişmelerin zemininde salgının seyri ve komitenin kararlarının olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, birçok konuda önü açık görüşler paylaştı.
Çavuşoğlu, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamalarda okul öncesinden, özel eğitime, online eğitimdeki katılım ve çalışmalardan yüksek öğretime dek pek çok konuyla ilgili yorumda bulundu…
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, YENİDÜZEN’in sorularını yanıtladı…
- YENİDÜZEN: 1 Ekim’de yüz yüze eğitim başlayabilecek mi? Bu yönde bakanlığın görüşü nedir?
- Nazım Çavuşoğlu: “1 Ekim’e ertelediğimiz okulların açılmasını, 24 Eylül Perşembe günü Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ile ilk toplantımızı yapıp konuşacağız. Bu toplantıda kurul üyelerinin değerlendirmelerine bağlı olarak süreci yeniden değerlendireceğiz. Biz bakanlık olarak, yaşam hakkını göz önünde bulundurarak eğitim hakkının da aksamaması için gayretimiz var. Bunu sadece kendi coğrafyamızda değil, tüm dünyadaki uygulamaları da takip ederek şekillendireceğiz. Güneyde, Türkiye’de ve İngiltere’de ya tam ya yarı zamanlı, tüm öğrencilerin katılımıyla eğitim sürmektedir. DSÖ’nün açıklamalarına göre de okulların en son kapatılması gereken yerler olduğunu görüyoruz. Okulların kapalı kalması salgından daha zararlıdır gibi yaklaşımlar var. Tüm bunları değerlendirerek yüz yüze eğitimin yerini hiçbir şeyin tutamadığı bilincindeyiz. Bu nedenle Komite ile yapacağımız görüşmede, salgının seyrini de dikkate alarak dinleyeceğiz. Biz bakanlık olarak okulların açılabilecek durumda olduğunu düşünüyoruz. Bunun temeli de alınması gereken tedbirleri almış olduğumuz, okullarımızın bu kriterleri taşımasıdır.
- YENİDÜZEN: 1 Ekim’de yüz yüze eğitim başladığı zaman nasıl başlayacak? Ne öngörüyorsunuz?
- Nazım Çavuşoğlu: “Bizim 1 Ekim’deki açılım için üç modelde çalışmalarımız vardı, bunlar; tam zamanlı, seyreltilmiş-dönüşümlü ve online eğitim modeli idi.
Komitenin bizi yönlendirmesine bağlı bir açılıma gideceğiz. Salgın sıfırlanırsa tam katılımlı, salgın daha düşük dozda devam ediyor veya risk az da olsa varsa seyreltilmiş ve dönüşümlü, risk artıyorsa online eğitime devam denileceğini düşünüyorum. Bakanlık olarak gönlümde yatan tam zamanlı tam katılımlı bilinen normal yüz yüze eğitim modeli benim arzumdur. Bunun dışındaki modeller salgının seyrinin etkileyeceği modellerdir.
Ülkeye karantinalı girişlerle son iki gündür yerel bulaş sıfır görülüyor, eğer yerel bulaş sıfır olmaya devam ederse öğrenciler okullarına kavuşabilecektir. Tüm bunların zemini salgının seyri ve komitenin görüşleridir.”
- YENİDÜZEN: Online eğitim ile dahi olsa eğitimdeki kayıpları değerlendirecek olursak?
- Nazım Çavuşoğlu: “Eğitim kayıplarımız özellikle küçük yaşlarda gerçekten büyüktür, bunu inkar edemeyiz. Zaten küçük çocuklar online eğitimden yeterince beslenemeyecekleri için biz ilk etapta 7 Eylül’de ilkokul 2’ye kadar okulları açmak istedik. Yine tüm uğraşlarımıza rağmen bu çocukların kayıplarının telafisi için çalışıyoruz. Öğretmenleri canla başla çalışıyor. Eğer online eğitim süresi çok uzayacak olursa kayıpları da büyük olabilir.”
- YENİDÜZEN: Online eğitime katılım oranı nasıl?
- Nazım Çavuşoğlu: “Online eğitime katılım ülkede de dünyada da tartışılıyor. Bizim okullarımızdan aldığımız geri dönüşlerde %90 ile 95 oranındaki öğrencilerin bu eğitimlere katılım gösterdiği yönünde. Bu okulların bölgesi, imkan ve kabiliyetlerine göre de değişiyor. Fırsat eşitsizliğini azaltma yönünde BRT yayınları bize imkan tanıyor. Bizi mutlu eden bu sürece hem öğrencilerin hem ailelerin hem de öğretmenlerin sahip çıkması oldu. Bu süreçte yola çıktığımızda ülkede ilk kez uygulanan projeler hayata geçti. Herkes buna çok hızlı ayak uydurdu ve güzel bir performans sergiledi. Binlerce öğretmene bu yönde destek olduk ama esas gayret öğretmenlerin kendi vicdani ile ortaya koyduğu gayretlerdir. Online eğitimde her zaman gurur duyduğum, öğretmenlerimizin çabasıdır. Topluma ışık tutulular, moral verdiler. Bu öğretmenler maske, hijyen malzemeleri üretmekle başlayıp, online eğitim ile de çok daha ileri seviyede sürece destek verdi. Bu bağlamda öğretmenlerimiz de idarelerimiz de bakanlığımız da normal zamandan çok daha fazla çalışmakatadır.”
- YENİDÜZEN: Online eğitim devam ederse sınıf geçme, kolej sınavı gibi prosedürler nasıl şekil alacak?
- Nazım Çavuşoğlu: “Salgın artarak devam ederse ve biz okulları açamaz duruma gelirsek geçen yıldan farklı gelişmeler olacak. Uzmanlar ile yeni değerlendirmeler yapacağız. Geçen yıl okulları 9 Mart’ta kapatıp, 2.dönem ara sınav sonuçlarını yılsonu için kabul ederek eğitim yılını tamamlamıştık. Ama bu yıl herhangi bir sınav yapılmadığı için böyle bir karar alamayız. Bu nedenle online kriterlerine göre bir ölçme ve değerlendirme geliştireceğiz ve öğrencileri buna bağlı sorumlu tutacağız. Salgının seyri yükselirse mutlaka ilkokul 2’ye kadar olan sınıflar, ilkokul 5’ler, 8. ve 12. Sınıf ile A Level branşında eğitim alan öğrencilere mutlaka yeni açılımlar getireceğiz. Komite bize okulları açamazsınız dese bile bu kararımızı onlara 1 Ekim’den önce açıklamış olacağız. Çünkü bu süreçte bazı noktalar telafi edilmesi mümkün olmayan sonuçlara varabilir. Bazı sınıflar çok kritik. Yeni modeller gelişecek ama bu çocuklara da haklarını koruyacak uygulamalar yapacağız.
1 Ekim’de eğitim normale dönerse Kolej sınavları bildiğimiz bir modelde gerçekleşecek. Online eğitime devam edersek muhakkak bununla ilgili de yeni bir yönteme gidilecek.”
- YENİDÜZEN: Yüksek öğrenimde son durum nedir diye değerlendirecek olursanız neler söylenebilir? Öğrencilerin gelmesi, uçak seferleri ve karantina şartları…
- Nazım Çavuşoğlu: “Coğrafyamızın güvenilirliğiyle geçen yıla göre %9,20 oranında daha fazla öğrenci ülkemizi tercih etti. Sevindirici olan kısmı ise bu öğrencilerin %85’inin üniversitelerimize online kayıt yaptırmış olmalarıdır. Gelinen aşamada ülkemizi ve öğrencilerimizi de korumak adına girişlerini karantinalı yaptık. Karantina kalkana kadar öğrencilerin gelişinde karantina ücretleri ve PCR testi ücretlerini devlet olarak üstlendik. Bunun yanında gelişlerinde seyahat sıkıntıları oluşmasın diye kayıt sürelerini de Aralık ayına kadar uzattık. %40 online, %60 yüz yüze olacak şekilde bakanlar kurulundan karar ürettik. Dolayısıyla öğrencilerin yarın ülkeye gelmelerini mecbur kılan bir durum yoktur. Salgının seyrine göre de bu koşullar değişebilir. Şu andaki uygulama ile öğrenci gelişleri serbesttir. 1 Ekim’den sonra bu gelişlerin başlamasını bekliyoruz. Ekim ayı girdiği zaman ülkedeki seyahat koşulları ve salgının seyri öğrenci akışındaki oranı netleştirecektir.”
- YENİDÜZEN: Üniversitelere online kayıt yaptıran %85 öğrencilerin ne kadarının ülkeye geleceğini ön görüyorsunuz? Online eğitimin devam etmesi durumunda ülkedeki ekonomik kayıp sizce nasıl olur?
- Nazım Çavuşoğlu: “Ülkede bu alanda yatırım yapmış ve bu bağlamda geliri olan birçok sektör var. Öğrencilerin gelmemesi demek, bu sektörlerin gelir gider dengesinin bozulması demektir. Biz birçok öğrencinin gelmek için çabaladığını görüyoruz. Karantinanın kalkması halinde çok sayıda öğrencinin hemen geleceğini duyuyorum. Önemli olan buna zemin hazırlamaktır. Online eğitiminin ilk ve orta eğitimdeki öğrencileri yeterince geliştirmediğini düşündüğümüz gibi yüksek öğrenimde de etkileşim azaldığı için yeteri fayda sağlanamayacağını düşünüyoruz. Bu bağlamda tek çaremiz yüz yüze eğitime geçmek, hedefimiz yeniliklerle de olsa hayatı normalleştirmek.”
- YENİDÜZEN: Özel eğitim konusuna de değinecek olursak?
- Nazım Çavuşoğlu: “Özel eğitim geçen yıl diğer sınıflarla birlikte kapattığımız bir eğitim modeliydi. Ancak bu öğrencilerin kayıpları çok daha ağır oldu. Çok büyük ve telafisi olmayacak kayıpları olabilir yönünde uzman görüşleri aldık. Bu bağlamda kendi başlarına yaşayabilmelerine yönelik olan eğitimlerin zaruri yet ile bu eğitimi açık tuttuk. Sağlık komitesi de açık kalması yönünde görüş verdi, bu bağlamda onlardan başka görüş gelmediği sürece bu eğitim açık olmaya devam edecektir. Bu kararı üst kurul veriyor.”