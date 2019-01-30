Ölüm var, önlem yok!..

‘İş kazası’ nedeniyle geçtiğimiz Cumartesi günü yaşamını yitiren 23 yaşındaki Serhat Saçma’nın ölümünün ardından henüz bir ‘dava’ okunmadı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müfettişleri’nin, ölümle sonuçlanan iş kazasıyla ilgi ihmali tespit ettiği ve kazanın gerçekleştiği inşaat alanında gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığını raporladığı öğrenilirken, polis soruşturmasının sürdüğü de belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı dün yaptığı açıklama ile inşaat sektörüne getirilecek yabancı işçi ön izin başvurularını, iş sağlığı ve kurallarına uyulmadığı ve gerekli önlemlerin alınmadığı gerekçesi ile geçici olarak durdurdu. Çalışma Bakanlığı denetimlerin sıkı bir şekilde arttırılarak süreceğini kaydetti.

5. kattan düşmüştü…

Lefkoşa Kermiya bölgesinde bulunan bir inşaatın beşinci katından beton zemine düşerek hayatını kaybeden 23 yaşındaki Serhat Saçma, ağır yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı…

Serhat Saçma, saat 08:30 sıralarında Nazım Hikmet Caddesi üzerinde, Vipera İnşaat Şirketi tarafından yapımı devam eden bir inşaatta çalışırken, dengesini kaybederek beşinci kattan aşağıya düştü.

Ağır yaralanan Saçma, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Serhat Saçma, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Bakanlık ‘Gerekli önlemler alınmıyor’ dedi, durdurdu

Çalışma Bakanlığı, olayın ardından, inşaat sektörüne getirilecek yabancı işçi ön izin başvurularını, iş sağlığı ve kurallarına uyulmadığı ve gerekli önlemlerin alınmadığı gerekçesi ile geçici olarak durdurdu. Çalışma Bakanlığı denetimlerin sıkı bir şekilde arttırılarak süreceğini kaydetti.

Polisin soruşturması sürecek

Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre, Saçma’nın iş kazasında ölmesi irdelenerek inşaattaki olası ihmaller ve güvenlik konusundaki eksiklikler araştırılacak.