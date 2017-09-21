Ölmekte olan ineği piyasaya sürdüler

Gaziköy’de A.E isimli şahsın doğum yaparken ölmek üzere olan ineği kesilip piyasaya sürüldü. Polis Basın Subaylığı’nın açıklaması şu şekilde: 21.9.2017 tarihinde, saat 06:30 sıralarında, Gaziköy'de A.E. (E-35)'ye ait ağılda doğum yaptığı sırada ölmek üzere olan ineğin, A.E. tarafından boyundan kesildikten sonra, Y.E.D. (E-23) tarafından, T.S. (E-41)'nin talimatı ile yüzülüp parçalandıktan sonra yaklaşık 30 kg et, Lefkosa'da K.Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren T.S'ye ait kasap dükkânında satışa arz edildiği tespit edilmiştir. Alınan ihbarı değerlendiren polis ekipleri, veteriner dairesi yetkileri ile olaya müdahale etmişlerdir. Söz konusu etin satıştan geriye kalan 7.2 kg'lık kısmı veteriner dairesi yetkilileri tarafından alınarak imha edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup soruşturma devam etmektedir.