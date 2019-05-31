“Öldüresiye dövdüler, 8 saat konuşamadım"

DERESEVEN: ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER, 8 SAAT KONUŞAMADIM… YENİDÜZEN’e konuşan Serkan Dereseven, Arama Kurtarma Şube Müdürü ile Maliye Şube Müdürü tarafından ciddi şekilde dövülerek 8 saat konuşamadığını iddia etti.

GÖRÜNTÜLER POLİSTE… Lefkoşa’da 2018 Ekim ayında meydana geldiği iddia edilen olay anının, güvenlik kameralarına yansıdığı söylendi. İddia sahibi Serkan Dereseven, kamera görüntülerini polise teslim ettiğini savundu.

SİVİL SAVUNMA: “OLAY POLİS TARAFINDAN SORUŞTURULUYOR… Sivil Savunma Koordinatörü, konunun hiçbir şekilde teşkilatla alakalı olmadığını kişisel bir olay olduğunu ve polis tarafından soruşturulduğunu söyledi.



"DARP" DOSYASI TAMAMLANDI, DOSYA MAHKEMEDE

YENİDÜZEN’in güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre; Ekim ayında Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı içinde meydana gelen olayla ilgili Arama Kurtarma Şube Müdürü C.B., ve Maliye Şube Müdürü M.G., aleyhinde ‘darp’ suçu ile ilgili dosya hazırlandı. Dosyanın mahkemeye sevk edildiği öğrenildi. Polis Basın Subaylığı bu bilgiyi doğruladı.

Devrim DEMİR

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nda “hizmet alımı” başlığı altında 2015 yılında

işe başlayan Serkan Dereseven, Arama Kurtarma Şube Müdürü C.B., ve Maliye Şube Müdürü M.G., tarafından Ekim 2018'de ciddi şekilde darp edilerek hastanelik olduğunu iddia etti.

Sivil Savunma Koordinatörü, iddia hakkında YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, konunun hiçbir şekilde teşkilatla ilgili olmadığını, olayın kişisel olduğunu ve polis tarafından da soruşturulduğunu söyledi.

Darp olayına karıştığı iddia edilen C.B., YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada “şikayetçinin psikolojik sorunları olduğunu” iddia ederek, olayı polise aktardığını kendisine “tehdit mesajlarını” atıldığını savundu. C.B söz konusu mesajları polise verdiğini kaydetti.

Olayın kamera görüntüleri ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube bölümünün bilgisinde olduğu halde ismi geçen kişilerin tutuklanmadığını iddia eden Dereseven, yaşadığı mağduriyetle birlikte işten de durdurulduğunu öne sürdü.

Aylardır, şikâyetinin peşinden giden ancak henüz mahkemeye yansıyan bir dava açılmadığını belirten Dereseven, YENİDÜZEN’e konuştu.

Dereseven: “Sürekli takdir alan personeldim, disiplinsizlikten atılmadım”

Yaşanılan süreci ve iddialarını YENİDÜZEN’e anlatan Serkan Dereseven, 2015 yılında Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’na hizmet alımı altında işe başladığını anlattı.

Farklı bölümlerde çalışarak yaklaşık 1 yıl önce geçici kadrolandığını ifade eden Dereseven, “İşimi çok seviyordum. Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı bünyesinde birçok yerde görev yaptım ve kendi imkânlarımla arama kurtarma ekibine alındım. Kısa bir süre sonra da geçici olarak kadrolandım. İşimde sürekli takdir alan bir personeldim asla disiplinsizlik suçu işleyerek işimden atılmadım” dedi.

“İlişkim başımı yaktı”

Serkan Dereseven, aynı iş yerinde tanıştığı bir kadınla ilişkisi olduğu için şikâyet edildiğini, müdürleri tarafından uyarıldıklarını anlattı. Dereseven, “İlişkimde yanlış bir şey yoktu. Arama kurtarma vekili C.B., bu ilişkiyi onaylamadığını belirterek benim görev yerimi değiştirdi. Olanlara anlam veremedim yaptığım yanlış bir şey yoktu. Bu ilişki benim hayatımı mahvetti, işimden oldum ve başımı yaktı” dedi.

“Beni öldüresiye dövdüler, 8 saat konuşamadım”

Ekim ayında, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı güvenlik kulübesi içinde ciddi şekilde darp edildiğini ve bu görüntülerin güvenlik kameralarına an ve an kaydedildiğini iddia eden Serkan Dereseven, “Sivil Savunma güvenlik kulübesinde otururken başıma aldığım darbe sonucu bayıldım ve gerisini hatırlamıyorum. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim ve konuşamıyordum. Taburcu olduktan sonra kamera görüntülerini temin ederek Lefkoşa Adli Şube’ye giderek ismi geçen şahıslardan şikâyetçi oldum. Kamera görüntülerinde C.B., ve M.G.’nin beni öldüresiye dövdükleri kanıtlı bir şekilde var. Bayıldıktan sonra beni kulübeden sürükleyerek çıkardılar ve başka bir yere taşıdılar. Orada ayılmamı beklediler ayılmayınca mecburen Lefkoşa Hastanesi’ne götürmek zorunda kaldılar. Ben hastanede ayıldığımda şoka girdim ve 8 saat konuşamadım” dedi.

Görüntüler poliste

Yaşanılan olayın ardından Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndaki kamera görüntülerini polise teslim ettiğini öne süren Serkan Dereseven, C.B., ve M.G., hakkında suç duyurusunda bulundu.

“İş azlığı sebep gösterilerek durduruldum”

Yaşadığı olayların arından iş azlığı gösterilerek işten durdurulduğunu söyleyen Dereseven, “İş azlığı nedeniyle işten çıkarıldım. Beş kişi kadrolandı ve 6 kişi daha işe alındı. Şimdi soruyorum, işimde herhangi bir disiplinsizlik suçu işlemedim üstelik ciddi şekilde darp edildim ve olay polisin gündeminde olmasına rağmen kimse tutuklanmadı halen mahkeme görülmedi” dedi.

Darp dosyası tamamlandı, dosya mahkemede

YENİDÜZEN’in güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre; Ekim ayında Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı içinde meydana gelen olayla ilgili Arama Kurtarma Vekili C.B., ve Maliye Şube Müdürü M.G., aleyhinde ‘darp’ suçu ile ilgili dosya hazırlandı. Dosyanın mahkemeye sevk edildiği öğrenildi. Polis Basın Subaylığı bu bilgiyi doğruladı.



‘Darp’ olayı ile ilgili Sivil Savunma Koordinatörü açıklama yaptı:

“Olayın teşkilatla bağlantısı yoktur”

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığında Ekim ayında yaşandığı iddia edilen olayın ardından, Sivil Savunma Koordinatörü konunun hiçbir şekilde teşkilatla ilgili olmadığını, kişisel olduğunu ve polis tarafından da soruşturulduğunu söyledi.

C.B: “Bütün bilgileri polise verdim”

‘Darp’ olayına ismi karıştığı iddia edilen Arama Kurtarma Şube Müdürü C.B., şikayetçi Serkan Dereseven’in psikolojik sorunlar yaşadığını olaydan önce kendisine tehdit mesajları attığını ve bütün bilgileri polise verdiğini savundu.