Neriman Atai: Hiçbir şey tesadüf değildir

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… ‘KALP’ .

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… En son ‘Hikayem’ isimli kitap yazdım. Yazmaya devam etmek isterim.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Kitabımın gelirini B.N.D.H Onkoloji Servisine bağışlama isteğimin gerçekleşmesi. Tabipler Birliğinin başlattığı “Kanser Erken Tanısında ve Tedavisinde Kullanılan Cihazların Alınması Amacıyla Düzenlenen Bağış Kampanyası” için 1. baskının gelirini teslim ettim. Şimdi 2. Baskının satışı ile ilgileniyorum.

Diğer gündemim ise ‘Lefkoşa’nın hurma ağaçlarının korunmaya alınması’ için ne yapabilirimdir...

Kayıtsız kalamadığım şey… Yalan.

En büyük pişmanlığım… Pişmanlıklar büyümemde çakıl taşlarımdır. Takılsam veya düşsem de yolculuğum devam eder...

Hikayem’ den alıntı: “PENTİMENTO ve PİŞMANLIK

Pentimento: Resimde bir önce boyanandan vaz geçip, düzeltmek veya defalarca aynı şeyin üzerinden geçmektir. İzler hala görünür olabilir, yani ilk yapılanın çizgileri ordadır işte buna PENTİMENTO denir.

Hayat yolunda pişmanlıklar vardır ama yoktur: Pişman olsan da yaşanan yaşanmıştır ve geri dönüşü yoktur. Pişman olduğun her ne ise onun izlerini taşırsın, bir daha da eskisi gibi asla olmaz, geri dönüp düzeltebileceğin hiçbir şey yoktur.

Sonuçta mantığın yanlış bile dese senin girdiğin yolun bir amacı vardır. HİÇBİR ŞEY TESADÜF DEĞİLDİR. Pişmanlıkları kabul edip yaşanan her şeyin güzel tarafına bakabilmek ve büyümek ve devam etmek...”

En büyük sevincim… Çocuklarım: Melis ve Nurettin.

Hayatımın dönüm noktası… Kemoterapi

Beni en çok etkileyen yazar… Birçok yazardan etkilendim. Nazım Hikmet, Halil Cibran, Louise L. Hay, Elif Şafak, vs…

Başucumdaki kitap… ‘Hikayem’

En keyif aldığım müzik… Ruh halime göre değişir. ‘Grease’ beni her zaman keyiflendirir.

En son izlediğim film… Little Women

Kendim için son aldığım şey… Kitap: The Date Palm.

Dolabımdaki en gereksiz şey… Cehiz bohçası. Ne atabildim, ne de kullanabildim! :)

Benim için alınabilecek en güzel hediye… İçten ve sevgiyle hazırlanmış herhangi bir sürpriz.

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Yalnızlık korkusu ve diğer korkularım.

Kendimde beğendiğim özellik… Hep yeni bir şeyler öğrenmek isteğim ve birçok kalp sığdırabildiğim kalbim...

Olmasa da olur… Kimseyi sevmeyen insanlar.

Olmazsa olmaz… Sağlık

En iyi yaptığım yemek… Güveçte et.

Hayalimdeki dünya… Sevgi, barış, huzur içinde yaşayan canlılar ve doğanın korunduğu bir dünyadır.

Aşk benim için… Her hücremde hissettiğim sevgidir.

Onunla çok tanışmayı isterdim… Dalai Lama

Görmek istediğim yer… İsviçre

Mutlaka yapmak istediğim… Görmediğim yerlere seyahat etmek.

Son olarak söylemek istediklerim… Sabah yatağınızdan uyanıp sağlıklı nefes alabiliyorsanız, sevdikleriniz de sağlıklı ise diğer yaşayacağınız her şey teferruattır.

Her sorunun bir çözümü muhakkak vardır. Her ne oluyorsa, bir iz bıraksa da, geçer... Ömrümüze sığdırabileceğimiz bir çok masal var: Ben, dönüm noktamdan sonra masalımda sevgi, dürüstlük, şefkat, merhamet ve iyilik olsun diledim.. HER ZAMAN GÜLÜMSEYİN.