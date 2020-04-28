Nami “İstihdamı koruyan bir politika güdün”

CTP Lefkoşa Milletvekili Özdil Nami hükümete “Yaratılan ekonomik tahribatla ilgili kayıp tespitiniz nedir?” diye sorarak hükümetin bu konuda bir öngörüsü olması gerektiğini söyledi.

Mecliste söz alan Nami Başbakan’ın “önümüzü göremiyoruz” lafının kabul edilmez olduğunu söyleyerek hükümetin öngörüsü ve somut planı olması gerektiğini ifade etti.

Hükümetin yerel kaynaklar ile Türkiye’den kaynak konusunun konuşulması gerektiğini anlatan Nami “Oturun Merkez Bankası ve bankalarla bir toplantı daha yapın ve ekonomideki açık rakamını karşılamak içi 1 yılı geri ödemesiz, 6 yıllık bir fon oluşturun. Bu fonu da vergilerle besleyin ve zaman yayarak borcu geri ödemeyi hedefleyin. Aksi takdirde tek yaptığınız şey maliyeyi korumak kalıyor” dedi.

Hükümetin uyguladığı yöntemi dünyada uygulayan tek bir ülkenin olmadığını savunan Nami hükümetin Türkiye ile yeni bir para birliği anlaşması talep etmesi gerektiğini anlattı.

Nami, hükümete önerilerini sıralayarak “İstihdam ile ilgili istihdamı koruyan bir politika güdün. Muazzam bir işsizlikle karşı karşıya kalacağız. İstihdamın korunmasını fonlarla destekleyin. Yabancı işçilerin boşalttığı işlere yerli istihdamı yönlendirin” diye konuştu.