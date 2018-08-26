Mustafa Ercan yol ayrımında

Halit Dağ

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Türk Ocağı forması giyen Mustafa Ercan kulübü ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırıyor.

Türk Ocağı alt yapısından yetişen ve son yıllarda A takım kadrosunda yer alan genç isim kulübü ile görüşerek daha fazla forma giymek istediği için kiralık olarak ayrılacağı öğrenildi.

Elde edilen bilgiye göre genç isim ile Süper Lig ekiplerinden Esentepe ve Girne Halk Evi, Birinci Lig ekiplerinden de Ozanköy'ün ilgilendiği ve transferin önümüzdeki günlerde netleşeceği öğrenildi.