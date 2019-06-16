Mülkiyette Türkiye-Kıbrıs yine karşı karşıya

1- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Kıbrıslı Rum “K.V. Mediterranean Tours Ltd” isimli şirket tarafından kapalı Maraş’taki taşınmaz mal konusunda açtığı davaya Türkiye’nin talebi üzerine ek süre tanıdı



2- Kithrea’daki (Değirmenlik) eski taşınmazı için Kıbrıslı Rum göçmen, davanın AİHM’e taşınmaması karşılığında Türkiye’yle 428 bin 360 sterlin uzlaşıya vardı.



3- Davanın avukatı Murat Hakkı: Kıbrıslı Rum göçmenlere ödemelerde yaşanan gecikmelere ilişkin benzer 14 dava var ver bu davaların kısa sürede sonuçlanması beklenmiyor; Türkiye’nin tazminatların ödenmesine Kıbrıs Türk tarafının da katkı koyması mecburiyetini getirecek bir yasa isteniyor.





Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvuran Kıbrıslı Rumlara bugüne dek mallarının bedeli olarak 303 milyon 877 bin 517 Sterlin tazminat ödense de, sorununun henüz sadece % 2’si çözülebildi.





Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakereler ilerlemiyor ancak “mülkiyet sorunu” Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde gündem olmaya devam ediyor.

Adanın kuzeyinde oluşturulan Taşınmaz Mal Komisyonu’nun ödemelerinde gecikme yaşanması, Kıbrıslı Rum mülk sahipleri ile Türkiye’yi bir kez daha karşı karşıya getirdi.

14 Haziran 2019 itibariyle, Komisyon’a toplam 6 bin 544 adet başvuru yapılmış olsa dahi henüz bunlardan 970’ine dostane 33’üne de duruşma yoluyla çözüm bulunabildi.

Şu ana kadar Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvuranlara mallarının bedeli olarak 303 milyon 877 bin 517 Sterlin tazminat ödense de, Kıbrıslı Rumların kuzeyde bıraktığı mülklere yönelik sorununun yalnızca % 2’si çözülebildi.

En son yaşanan gelişmelerde, Kitrea’daki (Değirmenlik) bir mülke karşılık Kıbrıslı Rum’a tazminat ödendi, kapalı Maraş’taki davaya da Türkiye’nin talebi üzerine ek süre verildi.



Maraş, AİHM, ek süre



Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Kıbrıslı Rum “K.V. Mediterranean Tours Ltd” isimli şirket tarafından kapalı bölge Maraş’taki taşınmaz mal konusunda açtığı davada Türkiye’nin talebi üzerine taraflara ek süre tanıdı.

Tanınmış Kıbrıslı Rum avukat Ahilleas Dimitriadis’in açıklamalarına göre, kapalı bölge Maraş’taki taşınmaz konusunda taraflara verilen görüş sunma süresinin 18 Haziran olduğu ancak Türkiye’nin talebi sonrasında bu sürenin 30 Temmuz’a kadar uzatıldığı öğrenildi.

Dimitriadis açıklamasında, Türkiye’nin talebi doğrultusunda süre uzatılmasına gidilmesinin, bugüne kadar görüş bildirmeyerek davaya müdahil olmayan Kıbrıs Cumhuriyeti yönetimi için de ek süre anlamına geldiğini vurguladı.

Kıbrıslı Rum avukat Ahilleas Dimitriadis, geçen hafta yaptığı açıklamada, “Kıbrıslı Rumların kuzeydeki mallarının değerinin belirlenmesi gerektiğini” de belirtmişti.

Kıbrıs Hukuk Dairesi’nden yapılan açıklamada, AİHM’in, “Panayi ve Shiartu” ile “K.V. Mediterranean Tours Ltd” davalarında “taraflar ve Türkiye’nin” dostane anlaşmaya varmak için, birinci davada 10 Haziran 2019 ve ikinci davada ise 18 Haziran 2019 tarihlerine kadar süreleri olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi bu gelişmeyi, “Düşünmek İçin Zaman Var – Hukuk Dairesi AİHM ve Kapalı Bölge Maraş Konusundaki Suçlamalara Yanıt Verdi” başlıkları altında yayımladı.

Türkiye’yle 428 bin 360 sterlinlik uzlaşı

Kitrea (Değirmenlik) bölgesindeki eski taşınmazı için Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) başvuran ve tazminat konusunda anlaşmasına rağmen ödemesi geciken Kıbrıslı Rum göçmenin, davanın AİHM’e taşınmaması karşılığında Türkiye’yle 428 bin 360 sterlinlik uzlaşıya vardığı ve tazminatının ödendiği bildirildi.

Davanın avukatı Murat Hakkı, Kıbrıs Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, TMK’nın Kıbrıslı Rum göçmenlere ödemelerinde yaşanan gecikmelere ilişkin söz konusu davaya benzer 14 dava daha olduğunu söyledi.

Ajansın haberine göre Hakkı, Türkiye’nin AİHM tarafından verilen süre dolmadan dava sahibi İoannis Kiriakidis’e tazminatı ödediğini, müvekkilinin de AİHM’deki davasını geri çektiğini belirtirken; tazminat ödenmesinin gecikmesine ilişkin diğer 14 davanın Eylül ayı sonrasında AİHM’nin gündemine gelmesinin beklendiğini vurguladı.

Hakkı, bu davaların kısa sürede sonuçlanmasının ise beklenmediğini ifade ederek Türkiye’nin tazminatların ödenmesine Kıbrıs Türk tarafının da katkı koyması mecburiyetini getirecek bir yasayı onaylaması beklentisinde olduğunu da belirtti.

Hakkı, bu konu hakkında tartışmaların yapılmakta olduğunu ve Türkiye’nin konunun ekonomik boyutu ve Kıbrıs Türk tarafının tazminat ödeme mekanizmasına katkıda bulunması konusunda önlemler almak zorunda kalacağını sözlerine ekledi.





Güneyde basına nasıl yansıdı?



Fileleftheros: “Düşünmek İçin Zaman Var – Hukuk Dairesi AİHM ve Kapalı Bölge Maraş Konusundaki Suçlamalara Yanıt Verdi” başlıkları altında yayımladı.



Haravgi: “Devlet Maraş’taki Taşınmazlara İlişkin Kişisel Başvurularda Müdahil Olmak İsteyip İstemediği Konusunda Çağrı Alacak”



Politis: “Dışişleri Bakanlığı ve Kliridis’ten Maraş Konusunda Yarım Yamalak Sözler – Türkiye AİHM’den Ek Süre İsteyerek Kıbrıs’a Müdahil Olma İmkanı Sundu”



Alithia: “Sert Anlaşmazlık – Konu Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Maraş’taki Taşınmaz Davasına Müdahil Olup Olmaması – Tazminat Ödenen Taşınmaz Kithrea’da”



