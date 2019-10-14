Minik Deniz'in fizik tedavisi sürüyor

Ötüken’de, annesinin garajdan geri geri çıkarken fark etmeyerek çarptığı 2 yaşındaki Deniz Sertoy’un yoğun bakımdaki fizik tedavisi sürüyor.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, 2 yaşındaki Deniz Sertsoy’un hala yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğünü, minik Deniz’e başlanan fizik tedavi uygulamalarının devam ettiğini belirtti.

Özyılkan, “Yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor, fizik tedavi uygulamaları devam ediyor” dedi.

Neler yaşanmıştı?

Hatırlanacağı üzere 1 Ekim’de ülkede büyük üzüntüye neden olan olayda 27 yaşındaki Meltem Sertsoy, yönetimindeki NS 082 plakalı araç ile garaj içerisinden geri geri çıktığı sırada, garajın arka kısmında durmakta olan 2 yaşındaki kızı Deniz Sertsoy’a aracının arka kısmı ile çarparak durmuştu.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgide saat 09.20 sıralarında Ötüken’de Asya Sokak üzerinde bulunan ikametgâhının içerisinde Meltem SERTSOY (K-27) yönetimindeki NS 082 plakalı araç ile garaj içerisinden geri geri çıktığı sırada, garajın arka kısmında durmakta olan Deniz SERTSOY’a (K-2) aracının arka kısmı ile çarparak durduğu belirtilmişti.

Yaralanan Deniz Sertsoy'un Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alındığı açıklanmış, durumunun ‘stabil’ olduğu belirtilmişti.