Minibüs şoförü tutuklu yargılanacak

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Lefkoşa’da Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde 25 Kasım’da meydana gelen minibüs kazasında, 60 yaşındaki Günay Çinler’in ölümüne sebebiyet verdiği iddiasıyla tutuklu bulunan zanlı N.A. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Dün yeniden mahkemeye çıkarılan zanlı N.A., davaları görüşülünceye dek 45 günü aşmayan bir süre Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Bilindiği üzere kaza sonrası Günay Çinler ağır yaralı olarak Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış, 26 Kasım’da beyin ölümü gerçekleşmişti. Polis Basın Subaylığı ise önceki gün yaptığı açıklamada, Nöroloji yoğun bakım servisinde tedavi gören yaya 60 yaşındaki Günay Çinler’in önceki gün saat 16:20’de yaşamını yitirdiğin açıklamıştı. Çinler’in ölümü üzerine, poliste 3 gün tutuklu kalan minibüs şoförü N.A. dün mahkemeye çıkarılarak, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.