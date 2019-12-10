Meteoroloji'den sağanak uyarısı
Meteoroloji, yarın aksam ve perşembe günü metrekareye 75 kilograma varan yer yer çok kuvvetli yağış beklendiği duyurdu
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Meteoroloji, yarın aksam ve perşembe günü metrekareye 75 kilograma varan yer yer çok kuvvetli yağış beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı, yağış anında fırtına şeklinde rüzgar vb.) karşı yetkilileri ve vatandaşları uyardı
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Etiketler : Meteoroloji Dairesi
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