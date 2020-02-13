Lefkoşa11 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Meteoroloji'den fırtına uyarısı
Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji Dairesi, fırtınamsı rüzgar beklendiği uyarısında bulundu.

A+A-

Meteoroloji Dairesi, fırtınamsı rüzgar beklendiği uyarısında bulundu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, bu akşam saat 22:00’den Cumartesi gece yarısına kadar fırtınamsı rüzgar beklendiği kaydedildi.

Açıklama rüzgarın, kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli (39-49 km/saat),  zaman zaman fırtınamsı (50-61 km/saat) şeklinde esmesi beklendiği ifade edilerek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.

Bu haber toplam 2130 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler