Mesutoğlu yaşamını yitirdi
Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü belirtilen 72 yaşındaki Avukat Hasan Nidai Mesutoğlu, bu sabah yaşamını yitirdi.
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Kalp krici ndeniyle hastanede tedavi gören 72 yaşındaki Avukat Hasan Nidai Mesutoğlu, bu sabah yaşamını yitirdi.
Yakınları, Mesutoğlu’nun ölüm nedeninin kalp krizi olduğunu ifade etti.
Ülkenin tanınmış avukatlarından olan Mesutoğlu, iş yaşamındaki başarısı ile biliniyordu.
Yarın Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek olan Mesutoğlu’nun vefatı, ailesi, çevresi ve meslektaşlarını yasa boğdu…
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