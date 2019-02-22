“Mesele, siyasi ve daire içi anlaşmazlıktan kaynaklanıyor”

Kamu Hizmeti Komisyonu kararı ile 25 davadan suçlu bulunarak, 8 ay yarı maaşla, geçici süre için kamu görevinden çıkarılan Limanlar Dairesi I. Derece Liman Makine Operatörü Hüdaverdi Baykur’un Avukatı Yunsal İlhan açıklama yaptı.

Ilhan, söz konusu meselenin, tamamıyla siyasi ve daire içi anlaşmazlıktan kaynaklandığını, Kamu Hizmeti Komisyonu huzuruna aktarılan bir dava olduğunu söyledi.

Açıklamada; Kamu Hizmeti Komisyonu’na aktarıldığı gibi, Limanlar Dairesi Müdürlüğü’nde yapılan ek mesailerinin herhangi bir kişi ya da Baykur tarafından denetleme yükümlülüğü olmadığı da ifade edildi.

Limanlar Dairesi Müdürlüğü’nde işçi statüsünde çalışan şahsın görevinin niteliği gereği sürekli daire dışında iş takibi yaptığını belirten Ilhan, “Hüdaverdi Baykur ya da başka herhangi bir daire memuru tarafından denetlenmesi ve/veya gözlemlenmesi fiilen mümkün veya ihtimaller dahilinde değildi. Dolayısıyla tüm bu hususlar göz önüne alındığında işçi statüsünde olan bir insanı ek mesaide göstermek gibi bir durum kati suretle söz konusu bile değildir” şeklinde konuştu.

RAPOR NEYDİ?

Limanlar Dairesi I. Derece Liman Makine Operatörü Hüdaverdi Baykur, 2016 ve 2017 yıllarında, farklı tarihlerde görevde olmamasına, bazı zamanlarda ise futbol maçında oynamasına rağmen, işçi statüsündeki bir çalışanı ‘ek mesaide’ gösterdiği gerekçesiyle aleyhine getirilen 25 davadan da suçlu bulunmuştu.

Kamu Hizmeti Komisyonu, 7 Şubat’ta verdiği karar ile Baykur’un 8 ay yarı maaş verilerek, geçici süre için kamu görevinden çıkarmıştı.

Başkan Kamil Kayral ile üyeler Nilgün Şefik ve Cevdet Hacıoğlu imzalı karar, ilgili tüm kurumlara dağıtılmıştı.

Tüm taraflar dinlenmişti…

Komisyon, karar öncesinde tüm tarafları dinlenmişti…

Disiplin davasında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı adına Savcı Gözdem Çeliker Sarp, Hüdaverdi Baykur ile Avukat Yunsal İlhan hazır bulunmuştu…

Savcı, komisyona 16 emare sunulmuştu…

“Yasa kurallarına aykırı davranıp, ‘sorumlu tutulamayacağını’ iddia etme hakkı yok”

Kararda, Baykur’un Kamu görevlileri, görevlerini dikkat ve özenle yerine getirmek zorundadırlar” yasal ödevini yerine getirmediği ifade edilmişti.

Komisyon, bu davada olduğu gibi bir kamu görevlisinin ilgili yasa kurallarına aykırı davranıp, sonra da ‘sorumlu tutulamayacağını’ iddia etme hakkı olmadığını belirtmişti.

Verilen kararda, davalarda emare olarak kullanılacak evrakın iddia edildiği yok edilmesi veya davayı yürüten savcı ya da komisyondan gizlenmesi halinde bunun ayrı olarak araştırılması ve idare tarafından yapılması gerektiği ifade edilmişti.

Bu konuda en üst hiyerarşik amir olarak ilgili bakanın büyük bir sorumluluğu olduğu kaydedilmişti.

Kamu hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak bazı genel ve özel hususlara vurgu yapılmıştı.

“Yasa, tüzük ve yönetmenlikler yöneticiler tarafından bilinmiyor”

Birçok konuda yasa, tüzük ve yönetmenliklerin yöneticiler tarafından yeteri kadar bilinmediği verilen kararda da ifade edilmişti.

Komisyon kararında; söz konusu olayda olduğu gibi bir takım hizmetlerin yasa dışı görevlendirmelerle yürütülmeye çalışıldığını kaydedildi, liyakat sisteminin bozulduğu, bunun neticesi olarak da idari boşluk doğduğu belirtilmişti.

‘Ek mesailerin gelişigüzel yapılıyor, denetlenmiyor’ endişesi…

Kararda; ek mesailerin gelişigüzel yapıldığı ve denetlenmediği konusunda büyük endişeler olduğu vurgulanmıştı.

Bu konuda koordineli bir şekilde ilgili bakanlıkla birlikte Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık Personel Dairesi’nin de acilen bir düzenleme yapmasının zaruri olduğuna dikkat çekilmişti.