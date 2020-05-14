Memurlar işbaşı yapıyor

Bakanlar Kurulu, kamu çalışanlarının 15 Mayıs’a kadar idari izinli kabul edilmesi yönündeki kararı uzatmadı.



Memurlar yeniden işbaşı yapacak, risk grubundaki çalışanlar bunun dışında tutulacak.



20 Mayıs’ta ayrıca büyük oranda tüm işletmeler açılıyor, restoran ve cafeler normal hizmet verecek, berberlerin yanısıra güzellik merkezleri de kapılarını açacak.



Bakanlar Kurulu 7 saatlik toplantısı sonrasında kararlarını açıkladı.



KİRALAR ÖZEL UYGULAMA



Kamu görevlilerinin rotasyonlu çalışması 18 Mayıs’ta sona eriyor.



Nisan-mayıs kiraları mayıstan sonraki 6 ay içinde ödenebilecek.



Özel eğitim merkezlerinde birebir eğitim 18 Mayıs'ta başlayacak, kreşler 1 Haziran'da açılacak



20 Mayıstan itibaren restoran, cafe ve büfelerin de açılması için ilke kararı alındı.



15 Mayıs akşamdan itibaren gece sokağa çıkma yasağını 22:00 -06:00 olarak değiştiriliyor.



İngiltere'de Covid 19 dışında hayatını kaybedenlerin cenazeleri 1 Haziran'dan itibaren adaya getirilebilecek



7 SAAT SÜRDÜ



İşte Kudret Özersay’ın açıklamları:



Kiralarla ilişkili olarak ilgili mevzuatın detaylarını düzenleyerek karar aldık.



Nisan ve mayısta kirasını ödeyemeyecek durumda olanların bu iki aylık kiralarını, mayıs ayından sonraki altı ay içinde mal sahiplerine ödemesi yönünde düzenleme yaptık. Mal sahiplerinin ödemek zorunda olduğu stopajı kendilerine ödeme yapıldığında maliyeyey ödemleri yönünde düzenleme yaptık



Çalışma Bakanlığı tarafından duyurlan 3’üncü ülke ve TC vatandaşı çalışanların bazı sınırlı istisnalar dışında haziran ayı sonuna kadar işten durdurulmasını engelleyecek bir düzenlemeye karar verdik.



Sosyal yardım tüzüğünde değişikliğe gittik. Salgın nedeniyle bütün geçim kaynağını gelirini yitirmi olan vatandaşlara sosyal yardım tüzüğü altında bir ktakı yapabilmemize olanak verecek istisnai bir ek koyduk.



KISMİ ÇALIŞMA KARARNAMESİ



Bakanlar Kurulu’nda “kısmi çalışma hakkı”nı düzenleyen Yasa Gücünde Kararnameyi de karara bağladık.



Buna göre geçici süre için yani önümüzdeki 4 aylık sürede, tam zamanlı olarak değil kısmı, belirli saate denk gelecek şekilde çalışmak, daha farklı ücretle, daha farklı yatırımla, bu kapsam çalışanlara da işten çıkarmayı bundan sonraki 6 ay süreyle engelleyecek bir düzenleme yapıldı.



İHTİYAT SANDIĞI’NDAN AVANS



İhtiyat Sandığı'ndan KKTC vatandaşlarının avans çekebilmesi için düzenleme yaptık. Zaten böyle bir hak vardı ama kolaylaştırarak 3 ay boyunca her ay 2 bin TL olacak şekilde KKTC vatandaşlarının ihtiyat sandığından avans çekmelerine imkan veren, geri ödeme zorunluluğu olmayan bir düzenleme yaptık.



KAMUDA İŞBAŞI



Kamu görevilerinin daha önce aldığımız kararda 15 mayısa kadar rotasyonla çalışmalarınu karara bağlamıştık. Bu kararı uzatmadık. Yani 15 mayıs itibarıyla rotasyon uygulaması sona erecek, kamu görevlileri görevlerinin başında olacak.



Ancak risK grubundaki kamu görevlilerine, göreve gitmeyle ilgili esneklik konusunda ita amirleri yetkili olacak.



Özel eğitim merkezlerinde eğitim gören bireylerin, birebir eğitim şeklinde yapılan eğitim hizmetlerinin 18 Mayıs itibarıyla başlaması kararı aldık.



KREŞLER 1 HAZİRAN’DA



Kreşlerin 1 Haziran itibarıyla hizmet vermeleri yönünde bir karar aldık.



Etüt merkezlerinin de özellikle sınavlara hazırlık olması yönünde hizmet vermesi için Eğitim Bakanlığı çalışma başlattı.



GÜZELLİK SALONLARI DA AÇILIYOR



20 Mayıs itibarıyla daha önce duyurduğumuz berber ve kuaförlerin açılması kararına ilaveten güzellike salonlarının da hizmet vermesi yönünde karar aldık.



Sağlık Bakanlığı bu yerlerde testler yapacak.



RESTORANLAR TÜMÜYLE SERBEST OLUYOR



20 Mayıs itibarıyıla restoran, cafe ve büfelerin hizmete başlaması yönüde de genel bir ilke kararı alındı.



Bunu nasıl yapacakları konusunda 4 bakanlık ve Belediyeler Birliği ile Restorancılar Birliği temsilcileriyle toplantı yapılacak.



Hangi mesafe kurallarıyla, hangi şartlarda hzimet veremeye başlayacakları oturulup değerlendirilecek.



20 Mayıstan itibaren restoran kafe ve büfeler devreye girince, gece sokağa çıkma yasağı 24.00-06.00 olarak düzenlenecek.



İNGİLTERE’DE BEKLEYEN CENAZELER



BAKANLAR KURULU uzun süredir özellikle İNGİLTERE’den getirilmek istenen cenazeler bağlamında da bir değerlendirme yaptı.



1 hazirandan itibaren covid dışı ölümlerin cenazelerin getirilmesi ve defnedilmesi şeklinde bir karar alınmıştır.



Şu ana kadar resmi olarak yapılan başurulardan tamamı, özellilke covid dışı vefatlardır..



Sokağa çıkma yasağını 15 Mayıs’tan itibaren saat 22.00 - 06.00 olarak değiştiriyoruz.



PİLE’DEKİ DURUM



Pile'de vatandaşların taleplerini değerlendirdik, detaylarını daha sonra paylaşacağız.



Pİle konusunda farklı yetkililerle önümüzdeki günlerde farklı toplantılar yapacağız.