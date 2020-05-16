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Memur iş başı yaptı

Memur iş başı yaptı

Devlet dairelerinde çalışan kamu çalışanları dün iş başı yaptı.

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Devlet dairelerinde çalışan kamu çalışanları dün iş başı yaptı.

Bakanlar Kurulu, kamu çalışanlarının 15 Mayıs’a kadar idari izinli kabul edilmesi yönündeki kararı uzatmamış ve dün itibariyle devlet daireleri için de iş başı çağrısı yapmıştı.

Dün memurlar yeniden işbaşı yaparken, risk grubundaki çalışanlar bunun dışında tutuldu.

20 Mayıs’ta ayrıca büyük oranda tüm işletmeler  de açılıyor. Eestoran ve cafeler normal hizmet verecek, berberlerin yanı sıra güzellik merkezleri de kapılarını açacak.

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Fotoğraflar: Burçin Aybars

 

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