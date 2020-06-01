Meclis’te ‘Protokol’ gündemi

Meclis Genel Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan 2020 İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nü konuşuyor.

Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin başkanları, 2020 İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’ne ilişkin söz alıyor.

Meclis toplandı ilk olarak, Genel Kurul’un haftada iki kez, Pazartesi, Perşembe günleri toplanmasını ilişkin Danışma Kurulu’nun kararını oybirliği ile onayladı.

İç Tüzüğün 62. Maddesi uyarınca konuşmalar yapılıyor.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit: “Tüm yetkileri Türkiye’ye devrettiniz”

2020 İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’ne ilişkin kürsüye gelen TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, yeri geldiğinde Türkiye’den yardım, destek istenmesinin tereddütlü bir konu olmadığına ancak imzalanan protokollerin önemine işaret etti.

Yıllarca uygulanan hatalı ekonomik politikaların bedelinin görüldüğünü ifade eden Özyiğit, birdenbire Anadolu Ajansı’ndan gelen haberle protokolün imzalanacağının öğrenildiğin de altını çizdi.

Protokol imzalanırken, ilgili bakanların olmadığına da işaret eden Cemal Özyiğit, muhalefetin haberinin olmaması bir yana, hükümet ortağı ve ilgili bakanların da haberlerinin olmadığını savundu.

“Haberleriniz olsaydı, bir gün önce Bakanlar Kurulu’nda 400 bin borçlanma kararı alır mıydınız” diye soran Özyiğit, imzalanan protokoldeki ‘hatalı ifadelendirmeyi’ de anımsattı.

Protokolün, her bakanlığa 3’er kişilik uzman ekip öngördüğünü anımsatan Özyiğit, bunun ‘size güvenmiyorum’ anlamı taşıdığı görüşünü belirtti.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ısrarla ‘kendi kendine yeten ve yöneten’ bir ülke çağrısı yapılırken, tüm yetkiyi Türkiye’ye devreden bir protokole imza atıldığını ifade etti.

Protokole bütün yetkilerin devredildiğini savundu.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı: “Türkiye, KKTC devleti iflas etti denmesin, Kıbrıs Türk Halkı diz çöktü denmesin diye bu jesti yaptı”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, protokolde yazılan birçok maddenin hükümet tarafından yerine getirileceğine inanmadığını belirtti, “Bu beceriksizliğinizle bu 17 maddeyi hayata geçireceğinize inanmıyorum, keşke yapabilseniz” dedi.

Turizm sektörü can çekişirken, 1 Temmuz’dan önce turist gelmeden otellerin açılması kararı alındığına işaret eden Arıklı, otellerin daha da zora sokulacağı görüşünü belirtti.

Yükseköğretime de değinen Arıklı, “Zaten öğrenci gelmeyecekti, her yıl azalıyordu… Bir de gelip burada karantinada kalacak” dedi, öğrencilerin bu karar üzerine gelmeyeceğini savundu.

Arık, “Türkiye, ‘KKTC devleti iflas etti denmesin, Kıbrıs Türk Halkı diz çöktü denmesin diye bu jesti yaptı, lütfen bu fırsatı değerlendirin’ dedi.”

“Belli ki hükümet turizm ve eğitimi gözden çıkarmış”

“Belli ki hükümet turizm ve eğitimi gözden çıkarmış, belli ki farklı sektörler bulmuş” diyen Ataoğlu Türkiye ile imzalanan protokolün içeriğinin hayata geçmesi ile ilgili de konuşarak “Anlaşmada olan 17 madde nasıl hayata geçirilecek, hükümet açıklamalıdır” dedi.

DP Genel başkanı Fikri Ataoğlu, Türkiye ile imzalanan anlaşma konusunda hükümet ortağının haberi olmadığını iddia etti.

Protokol çalışmasının olduğu konusunda bilgileri olduğunu ancak içeriğinin ne olduğu konusunda bilinmezlik olduğunu savunan Ataoğlu planda yer alan “eylem planının” birçok anlaşmada olan eylem planlarının benzeri olduğunu söyledi.

Anlaşmadaki mali kaynağın yanlış yerlere harcanmaması gerektiğini belirten Ataoğlu anlaşma ile gelecek kaynağın “Esas lazım olan yerlere” harcanmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Yüksek öğrenimde yaşanan sıkıntılara da işaret eden Ataoğlu üniversite öğrencilerinin ülkeye girişte “karantina parası ödemesi koşulunu” eleştirdi, “Bu doğru bir uygulama değil” dedi.

Riskli ülkelerden gelecek olan turistlerin karantinada kalacağını kaydeden Ataoğlu bu ülkelerin hangi ülkeler olduğunu sordu, “Karantinada kalacak turistler ülkeye gelmez” dedi.

“Belli ki hükümet turizm ve eğitimi gözden çıkarmış, belli ki farklı sektörler bulmuş” diyen Ataoğlu Türkiye ile imzalanan protokolün içeriğinin hayata geçmesi ile ilgili de konuşarak “Anlaşmada olan 17 madde nasıl hayata geçirilecek, hükümet açıklamalıdır” dedi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, imzalanan uluslar arası anlaşma metinden ‘kimsenin haberi olmadı’ eleştirisinin, sadece usul açısında değil, içerik açısından da önemli olduğuna vurgu yaptı.

Piyasanın bir süre çalışamaması ve talebin de daralması nedeniyle Maliye’nin sıkıntı yaşayacağı öngörüsüne işaret eden Erhürman, fonların da büyük ölçüde boşaldığının altını çizdi.

Başbakan Ersin Tatar, 2020 İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’ne ilişkin eleştirileri yanıtlamak üzere kürsüye geldi, imzalanan anlaşma çerçevesinde ‘akışı’ da gerçekleştireceklerini söyledi.

Başbakan Ersin Tatar, program içerisinde Kamu Maliyesi’ne bir katkı olduğunu, onun da Maliye’nin gelirlerindeki azalışa bağlı olduğunu kaydetti.