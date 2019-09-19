'Maliye'den sonra en yüksek bütçe 'Eğitim'e

Kıbrıs Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 2020 yılı bütçesini hazırladı. Bütçe 10 milyar Euro gelir, 9,4 milyar Euro gider öngörüyor.

Fileleftheros ve diğer gazeteler Kıbrıs meclisinin onayına sunulacak 2020 bütçesinde;

Sağlık Bakanlığı için 926,8 milyon Euro,

Maliye Bakanlığı için 1 Milyar 420 milyon,

Eğitim Kültür ve Spor Bakanlığı için 1 milyar 15 milyon,

Adalet Bakanlığı için 332,37 milyon,

İçişleri Bakanlığı için 523,12 milyon,

Dışişleri Bakanlığı için 91,37 milyon,

Tarım Bakanlığı için 268,47 milyon,

Savunma Bakanlığı için 367 milyon,

Denizcilik Müsteşarlığı için 11,8 milyon ve

Turizm Müsteşarlığı için de 50,58 milyon Euro ödenek öngörülüyor.