‘Mahallemizde yurt istemiyoruz’

Yenişehir’in ardından bir ‘yurt isyanı’ da Hamitköy’den geldi.

Hamitköylü bazı yurttaşlar, mahallelerine bir şirket tarafından yapılmak istenen 580 yatak kapasiteli yurt projesine karşı çıktı.

“Mahallemizde birçok villa türü ev bulunmaktadır. Yurt projesinin bölgenin huzur ve sakinliğini bozacağından dolayı yapılmasını istemiyoruz” diyen Hamitköylüler, imza topladı.

Yurttaşlar, topladıkları imzaları Başbakanlık, Çevre Koruma Dairesi, Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı’na iletti.