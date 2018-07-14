Mağusa'da uyuşturucu operasyonu

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün Gazimağusa'da R.D. (E-23) ve A.D.’nin (E-23) bulunduğu ikametgahta ve üzerlerinde polis tarafından yapılan aramada, toplam 932.5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve öğütücü bulunarak emare olarak alındı.

Yine Mağusa'da dün İ.G.G.'ye (E-24) ait ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 30 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Polis Basın Bülteni’nde ilgili kişilerin tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Bu sabaha karşı 01.00 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir eğlence merkezine polis tarafından yapılan kontrolde Y.H.’nin (E-20) üzerinde yaklaşık 1 gram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara bulunarak emare olarak alındı. Y.H’nin tutuklandığı soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Dün 09.30 sıralarında, Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ne giriş yapan Ş.K.’ye (E-35) narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi sonucu, üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

İlgili kişinin tutuklandığı soruşturmanın devam ettiği bildirildi.