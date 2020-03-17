Sağlığın tercih edildiğini, bu nedenle de ekonominin dibe vuracağının net olduğunu vurgulayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, kamu çalışanlarının gününde ödenemeyebileceğini belirtti.

Özel sektörde çalışan işçiler için bir kaynak aktarımı yapılacağını söyleyen Sucuoğlu, “Devlet çalışanlarının maaşı gününde ödenmeyebilir ve kesintili olabilir. Bakın kesin bir şey söylemiyorum. Olabilir diyorum. Gelirlerimiz düştü. Birkaç gün gecikebilir. Bu da normaldir” şeklinde konuştu.

“İşten çıkarılan, zoraki izne çıkarılanlara maaş…”

Kıbrıs TV’de katıldığı programda açıklamalarda bulunan Sucuoğlu, KKTC vatandaşı işçiler için de bir kaynak ayrıldığını belirtti, şu anda bir program hazırlandığını, işten durdurulan veya zoraki izne çıkarılan işçi sayısı ve isimlerinin Bakanlığa bildirileceğini kaydetti.

Bakan Sucuoğlu, bu durumdaki kişilere aybaşında asgari ücrete yakın, %75’i kadar bir miktarın maaş olarak verileceğini de belirtti.

Primlerini yatıran 2008 öncesi yabancı uyruklu işçilere de İhtiyat Sandığı’ndan yardım yapılacağını kaydeden Sucuoğlu, üçüncü ülkelerden gelen işçilere işten durdurulmaları halinde nasıl bir katkı sağlanabileceğinin çalışıldığını da kaydetti.

“Dönem, ben dönemi değil, biz dönemidir”

“Kamu ve özelde kapatma durumunun Nisan sonuna kadar uzayabileceği görüşünü belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, ekonomik çarkların yeniden dönmesinin de zaman alacağına vurgu yaptı.

Bu çerçevede plan ve program yapıldığını kaydeden Sucuoğlu, fedakarlık gerekirse de ‘hep beraber’ elimizi taşın altına koyacağımıza değindi.

“Dönem, ben dönemi değil, biz dönemidir” diyen Sucuoğlu, icap ederse en yukarıdan aşağıya fedakarlık yapılacağını söyledi.