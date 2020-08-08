Liman’da kaçmak isterken yakalandı

Girne’de birlikte kaldığı arkadaşının parasını çalan zanlı U.A., tutukluluk talebi ile Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Polis çavuşu Ebru Kol, zanlının "İkametgâhtan Sirkat" suçundan tutuklandığını olayın 27 Temmuz tarihinde Girne'de Karakız Sokak, Hasan Bedel Apartman, B Blok. Daire 3 adresinde meydana geldiğini kaydetti.

Kol, zanlının aynı adreste müşteki Bekhzodbek Abdullaev’in yatak odasında yastığının altında muhafaza edilen 15 Türk Lirası ve dolabında kıyafetlerinin arasında muhafaza edilen 50.000 Özbek Somu parayı sirkat ettiğini söyledi.

Polis, son zamanlarda konu ikametgâhta meydana gelen faili meçhul para hırsızlıklarından şüphelenen müştekinin kendi yatak odasının içerisine bir kamera yerleştirmiş olduğunu ve zanlının konu paraları sirkat ederken kameraya yakalandığını ve polis şikâyetçi olduğunu söyledi.

Akabinde zanlının tespit edilmesi üzerine aleyhine tutuklama emri alındığını ve Liman’dan çıkış yapmak isterken tutuklandığını belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlının vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini mahkemeye aktararak ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.