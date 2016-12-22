Lefkoşa10 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Limanda facia: 2 YARALI
Limanda facia: 2 YARALI

Limanda facia: 2 YARALI

Viya Famagusta isimli gemiyi tutan halatların kopması sonucu sağlamlaştırma çalışmaları için yardıma giden Akgünler Turizm'in iki çalışanı yaralandı.

A+A-

Girne Turizm Limanı'nda aşırı fırtına ve yağış nedeniyle Via Famagusta isimli gemiyi tutan halatların kopması sonucu sağlamlaştırma çalışmaları için yardıma giden Akgünler Turizm'in iki çalışanı yaralandı.

41 yaşındaki Ünver Demirtaş dalga çarpması sonucu denize düşerek, boğulma tehlikesi geçirdi.Ünver Demirtaş yapılan müdahaleyle hayata döndürülüp hastaneye kaldırıldı. Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine kaldırılan Demirtaş'ın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Öte yandan Akgünler Turizm çalışanı Hamit Görgün ise eli sıkışarak, yaralandı.

 

Fotoğraf: Didem Menteş

Bu haber toplam 1569 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür ve hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren ya da cinsiyetçi ve evrensel insan haklarına aykırı ifadeler; ayrıca ırkçı ve barış gazeteciliğine ters yorumlar onaylanmamaktadır.
İlgili Haberler
Yük gemisi karaya oturduYük gemisi karaya oturduTanzanya bandralı M-V Chrisdul isimli  bir yük gemisi karaya oturdu.
Girne'de ağaç yol kapattıGirne'de ağaç yol kapattı
Trodos'a tüm yollar kapatıldıTrodos'a tüm yollar kapatıldıYoğun kar yağışı ve sis nedeniyle Trodos’a tüm yollar kapatıldı.