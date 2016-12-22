Girne Turizm Limanı'nda aşırı fırtına ve yağış nedeniyle Via Famagusta isimli gemiyi tutan halatların kopması sonucu sağlamlaştırma çalışmaları için yardıma giden Akgünler Turizm'in iki çalışanı yaralandı.

41 yaşındaki Ünver Demirtaş dalga çarpması sonucu denize düşerek, boğulma tehlikesi geçirdi.Ünver Demirtaş yapılan müdahaleyle hayata döndürülüp hastaneye kaldırıldı. Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine kaldırılan Demirtaş'ın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Öte yandan Akgünler Turizm çalışanı Hamit Görgün ise eli sıkışarak, yaralandı.

Fotoğraf: Didem Menteş