'Liderler arasındaki teması kolaylaştırmaya hazırız'

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, Kıbrıslı liderler Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis arasındaki teması kolaylaştırma konusunda hazır olduğunu ifade etti.

Kıbrıs’taki BM’nin Basın Sözcüsünün Ofisi, Kıbrıs Haber Ajansı’nın Kıbrıs Hükümet sözcüsünün Anastasiades’in önümüzdeki birkaç gün içinde Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile temasa geçip aralarında bir görüşme ayarlanmasını isteyeceği yönündeki açıklamasıyla ilgili sorusuna “Spehar Kıbrıs’taki iki lider arasındaki teması kolaylaştırmaya hazırdır” yanıtını verdi.

Sözcü, Bayan Spehar’ın BM’nin Kıbrıs sorununun çözümlenmesi amacıyla diyalog ve uzlaşmayı teşvik etme çabaları çerçevesinde Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk liderler arasında teması kolaylaştırmaya hazır olduğunu belirtti.