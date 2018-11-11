Lefkoşa'da yol çalışması

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından yapılacak altyapı çalışmaları nedeniyle, İsmail Beyoğlu Caddesi askeri bölge geçişi, yarından itibaren 2 gün trafiğe kapalı olacak.

LTB’den yapılan açıklamada, çalışmaların yarın saat 09:00’da başlayacağı ve 13 Kasım Salı akşam saatlerine kadar devam edeceği belirtilerek, çalışmalar süresince güzergahı kullanacak sürücülerin trafik levha, işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.