Lefkoşa'da yol çalışması
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından yapılacak altyapı çalışmaları nedeniyle, İsmail Beyoğlu Caddesi askeri bölge geçişi, yarından itibaren 2 gün trafiğe kapalı olacak
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından yapılacak altyapı çalışmaları nedeniyle, İsmail Beyoğlu Caddesi askeri bölge geçişi, yarından itibaren 2 gün trafiğe kapalı olacak.
LTB’den yapılan açıklamada, çalışmaların yarın saat 09:00’da başlayacağı ve 13 Kasım Salı akşam saatlerine kadar devam edeceği belirtilerek, çalışmalar süresince güzergahı kullanacak sürücülerin trafik levha, işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
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Etiketler : Lefkoşa, LTB, yol çalışması
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