Lefkoşa'da sürücüler dikkat!

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) yürüttüğü Şht. Ecvet Yusuf Caddesi Altyapı ve Düzenleme Projesi kapsamında Yenişehir’deki trafik ışıklarından Sivil Savunma kavşağına kadar olan kısımda yarın ve pazar günü alt yapı çalışması yapılacak.

LTB Su ve Altyapı Şubesi’nden yapılan açıklamada, söz konusu güzergâhın yarın sabah saat 07.00’den itibaren pazar günü çalışmalar tamamlanana kadar kısmi ya da tamamen trafiğe kapalı olacağı ifade edildi.



Açıklamada, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.