Lefkoşa'da su faturalarına 10 TL zam

Dila ŞİMŞEK

Lefkoşa Türk Belediyesi, ‘sokaktaki çöplerin toplanması ve konteynırların yıkanması’ için su faturalarına 10 TL zam yaptı.

YENİDÜZEN’e konuşan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, su faturalarına yansıyan ek harcın 10 TL olduğunu ve çöp konteynırlarının yıkanmaya başlayacağını kaydetti.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla bu zamma tepki göstererek, “Bu tam bir soygun” dedi.

Başkan Harmancı ise, “Kıb-Tek önce kendi yaptığı zamlara baksın” şeklinde konuştu.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Onurhan’ın “Belediye geçici işçi alacakmış ve isim topluyorlarmış. Seçim mi var, ne?” ifadeleri sorulduğunda ise Harmancı “Her dönem olduğu gibi mevsimlik geçici işçi alınacak” diye açıklama yaptı.

Harmancı: “Çöp konteynırları yıkanmaya başlanacak”

LTB Başkanı Harmancı, 10 TL’lik ek harcın çöp konteynırlarının yıkanması ve çöplerin toplanması ve tadilat için kullanılacağını açıkladı. “Bahsedilen işçiler, mevsimlik olarak ihtiyaca göre alınacaktır. Henüz kaç kişi alınacağı belli değil. Bu her dönem yapılan normal bir geçici işçi alımıdır. Zamla ilgili tepki gösteren Kıb-Tek, önce kendi yaptığı zamlara baksın” şeklinde konuştu.

Onurhan: “Bu tam bir soygun”

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Onurhan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“Lefkoşa Belediye hudutları içinde oturan FB arkadaşlarıma. Su faturanızı isteyin, görün ve ondan sonra ödeme yapın veya yapmayın. Karar sizin. EK HİZMET adı altında yeni bir HARAÇ geldi. 10 TL ve anlaşılan ilk taksit. Nedir diye sordum. Sözlü olarak çevre temizliği, bidonların yıkanması ve tamiri filan dediler. Yazılı verin dedim. Olmaz dediler. Ben böyle bir hizmet almadım dedim. Zaten temizlik için alıyorsunuz dedim. O başka dediler. Konteynerler hiç yıkanmadı ki dedim. Olacak dediler. Ödemedim. "Bilgi Edinme Yasası" altında konteynerlerimin kaç defa yıkandığı ve diğer bilgileri talep edeceğim.

HADE, "yol yok, seyrüsefer yok" diyenler. Buna karşı da eylem düzenleyin. Ne duruyorsunuz.

Bu tam bir soygun.

Ha, bir da duydum ki, Belediye geçici işçi alacakmış ve isim topluyorlarmış. Benimkisi duyum. Gerçekliliğini bilmiyorum Birisi lütfedip belki doğruyu açıklar.

Seçim mi var, ne?”