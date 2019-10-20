Lefkoşa’da dereler yükseldi
Kızılbaş köprüsü derenin yükselmesiyle su altında kalma tehlikesi geçirdi.
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Lefkoşa’nın güneyinde etkili olan yağmur, derelerin taşmasına neden oldu. Derenin taşmasıyla, Lefkoşa’daki Kızılbaş Köprüsü su altında kalma tehlikesi geçirdi.
LTB ekipleri köprüyü trafiğe kapatırken, dozerlerle derenin daha fazla yükselmemesi için de çalışmaya başladılar.
Lefkoşa'nın güneyinde su taşkınlarından dolayı bazı köprüler trafiğe kapatıldı.
Foto: Cemre Yorgancıoğlu
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