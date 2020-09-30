Lefkoşa’da 7 Suriyeli mülteci tespit edildi

Lefkoşa’da, bir tır araç içerisine gizlenerek ülkeye kanunsuz giriş yapan Suriye uyruklu toplam yedi erkek şahıs tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, bugün saat 16:00 sıralarında, Lefkoşa'da polis ve gümrük memurlarının birlikte gerçekleştirdikleri operasyon sonucu, bir tır araç içerisine gizlenerek ülkeye Mağusa Limanı’ndan kanunsuz olarak giriş yapan Suriye uyruklu toplam yedi erkek şahsın tespit edildiği, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.