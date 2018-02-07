Lefkoşa Barosu: “Kimse kanunların üzerinde değildir”

Lefkoşa Mahalli Barosu, 22 Ocak olayları ve bugün Mahkeme huzurunda vuku bulan olaylarla ilgili açıklama yaptı.

Lefkoşa Mahalli Barosu’nun yazılı açıklaması şöyle:

“Hiç kimse kanunların üstünde değildir ve yargı mensuplarına saldırma hakkına sahip değildir. Unutulmamalıdır ki yargıçlarımız KKTC Anayasası ve yasalarımızdan aldıkları yetki ile görevlerini hiçbir organ, makam, merci ve kişinin etkisi altında kalmadan tarafsız ve bağımsız bir şekilde yerine getirme gayreti içerisindedirler. Yargı bağımsızlığının ciddi şekilde korunduğu KKTC’de bunun aksi düşünülemez ve kabul edilemez.

Ayrıca bir Milletvekilimizin mahkeme salonu içerisinde ve/veya mahkeme avlusunda yargı sisteminin üç bacağından birini oluşturan Avukatlara karşı, özellikle kadın Avukat meslektaşlarımıza karşı, sarf etmiş olduğu sözler ve takınmış olduğu tavır kesinlikle kabul edilecek bir tutum ve davranış değildir ve ciddi şekilde kınanmaktadır.

Adaletin sağlanmasında yargının üç bacağından birini oluşturan biz Avukatlara, Yargıçlarımıza, Savcılarımıza ve Yargımıza karşı yapılan veya yapılacak olan her türlü hareketin karşısında olacağımızı ve yargı bağımsızlığına gölge düşürmemek için var gücümüzle bu ve benzeri olayların karşısında olacağımızı belirtmek isteriz”