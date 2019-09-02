Lefke’de 2. Barış şöleni yapılıyor

Dünya Barış Günü dolayısıyla dün düzenlenen etkinlikler yanında, hafta içinde de çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Lefke’de yapılacak 2. Barış Şöleni önceki saat 17.00’de “Madenci Heykeli”nde ağaç dikme etkinliğiyle başladı.

Ardından ise Lefke Atatük Parkı’nda Lefke Belediyesi Halk Dansları Ekibi’nin gösterisi, Selçuk Garanti, Androulla Shati ve Constantinos Theodoulu’nun konseri, Musa Kayra’nın karikatür sergisi, Creating Friendships for Peace etkinliği, Yusuf Nidai, Gündoğdu Gencer ve Dudu Yeşilceova’nın şiir dinletisi yer aldı.

Barış Günü etkinliği, Grup Baria’nın konseriyle tamamlandı.



