LBO Çocuk Korosu kayıtları başladı

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Korosu’na ikinci dönem kayıtları başladı.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, şefliğini Hare Yakula, piyano eşliklerini Ercüment Şeker’in yaptığı koroya 3-15 yaş arasındaki çocuk ve gençler, 17 Şubat Cumartesi gününe kadar kayıt yaptırabilecek.

Çocukların yaratıcılığını, konsantrasyonunu, özgüvenini ve iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçlayan koro çalışmaları, cumartesi günleri 12.00 – 13.30 saatleri arasında LTB Göçmenköy Sanat Parkı içerisinde yer alan Lefkoşa Belediye Orkestrası binasında yapılıyor.

LBO Çocuk Korosu kayıt işlemleri ile ilgili bilgiler 0533 826 42 28 ve 0533 840 29 66 numaralı telefonlar aranarak elde edilebilecek.