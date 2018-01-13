LAPTA'DA MALİ KRİZ BÜYÜYOR MU?

Fehime ALASYA

Lapta Belediyesi’nin mali kriz içerisinde olduğu ve personelin Kasım, Aralık ayı maaşlarını alamadığı iddia edildi ancak belediye başkanı bu iddiaları reddetti.

Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy mali kriz iddiaları yalanlarken, Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, ocak ayı sonuna kadar ödeme yapılmadığı takdirde çalışanların iki ay geriliği olacağını dile getirdi.

Belediyenin içinde olduğu mali durumu değerlendiren bazı Meclis Üyeleri ise durumun çok parlak olmadığını ifade etti.

“Şu anda mali krizimiz yoktur”

İddiaları yalanlayan Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy, Belediyenin şu anda mali krizi bulunmadığını, aralık ayı ve 13. Maaşların da ödendiğini belirterek, ödemelerin yıllardır bir ay gecikmeli yapıldığını ifade etti.

Bölgede büyük bir projeye imza atmaya hazırlandığını belirten Namsoy, projelerin havada kaldığı iddialarına karşın, büyük bir marina-otel projesi imzalandığını ve bu kapsamında belediyenin 2 Buçuk Milyon Sterlin gelir alacağını belirtti.

Namsoy, “Bakanlar Kurulu tarafından bu proje onaylandı yasal hiçbir sıkıntı yoktur, sadece sözleşmesini imzalayacak olan taraf yurt dışında olduğu için ocak ayı sonunda hayata geçecektir” dedi.

“Daha kötüye gidiyor”

YENİDÜZEN’e konuşan bazı Belediye Meclisi Üyeleri, mali sıkıntının olduğunu ifade etti.

Lapta Belediye Meclis Üyesi Yargı Edizer, belediyenin borcu olduğunu belirtirken, çalışanın sadece aralık ayı maaşlarının ödenmediğini kaydetti.

Bir diğer Meclis Üyesi Emre Efendi ise “Kötü durumda gün be gün daha kötüye gidiyor” diyerek, belediyede yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Belediyenin bankalar dahil birçok kuruma borcu olduğunu ifade eden Efendi, bu borç batağından çıkabilmek için iyice araştırılmadan, belediyenin zararına olabilecek projelere imza atıldığını ileri sürü.

Efendi, “Belediye başkanı çalışanlara ve sendikaya yeni umutlar pompalayıp avutuyor. Önce teleferik, ardından marina umudu aşıladı ama hiçbiri olmadı. Gelecekte bölge için fırsata dönüştürülebilecek projeleri de tamamen alelacele, sorgusuz sualsiz, güvencesiz heba edercesine adımlar atmaya çalışıyorlar. Bu yolla ekonomilerini kurtarmaya çalışıyorlar” dedi.

“Krizi daha da büyüyecek”

Lapta belediyesinde bazı personellerin yıllardır bir aylık maaş geriliği yaşadığını belirten Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, ödeme yapılmadığı takdirde ocak ayı sonunda maaşların 2 ay geriye düşeceğini söyledi.

Belediyede sözü edilen Marina ve otel projesinin ise havada kaldığını ifade eden Yalınkaya “Bize söylenen marina projesi olduğu ve onunla bu konuyu çözecekleriydi fakat tümü havada kaldı.

Bu proje olmazsa maaş ödeyememe krizi daha da büyüyecek” dedi.

Lapta belediyesinin ciddi bir kriz içerisinde olduğunu belirten Yalınkaya, önümüzdeki günlerde bu tarz ciddi krizlerin borcu olan tüm belediyelerde yaşanacağına vurgu yaptı.

Belediyeler Yasasıyla ilgili anımsatmalarda bulunan Yalınkaya, hükümetin bir an önce kurulması gerektiğine dikkat çekti.

Lapta Belediyesi yanında Esentepe ve Erenköy belediyelerinde de çok büyük krizin mevcut olduğunu anlatan Yalınkaya, “Zaten ülkede kaos var, belediyelerin 2018 bütçeleri geçirilemiyor, gelen katkı yetmiyor, dolayısıyla önümüzdeki günlerde belediyelerde kriz yaşanacak, belediyelerde sosyal patlama meydana gelecek. Şu an kriz yaşanıyor.

Çözüm bulunamıyor, muhatap yok” diyerek önümüzdeki günlerde sosyal patlamanın yaşanacağını ifade etti.

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya:

“Maaş geriliği artarak devam edecek. Belediye ciddi bir mali krize giriyor”

“Lapta belediyesinde zaten çalışanların yüzde 65’i iki yılı aşkındır 1 maaş gerilikleri vardı. Eğer ödeme olmazsa ocak ayı sonunda 2 maaş olur. Belediye şu an ciddi bir krize giriyor.

Bir maaş geriden geliyorlar zaten, maaşı güncel olan personelin de geriliği oluyor. Maaş geriliği artarak devam edecek. Belediye ciddi bir mali krize giriyor.

Bu sadece Lapta’ya özgü değil. Bunun yanında 28 belediyede de aynı şekilde krize sürükleniyor.

Bu mesel komitede olup geçmeyen Belediyeler Yasasıyla ilgili bir durumdur.

Belediyeler yasası henüz geçmedi, 2015 yılında yasada yapılan tadilat ile yatırımlar ve prim borçları taksitlendirilip yatırılacaktı. Buna bağlı olarak biz 2017 yılında bu krizi öngörmüştük. Bu tasarıda tadilat ve değişiklik istedik. Önemli olan birinci derecede çalışanların maaşıdır. Bu henüz geçirilmedi, hayat bulmadı. Devletten gelen katkıların prim borçlarına yatırılacağı, belediyelerin öz kaynakları ve devletten kalan kaynak yetmeyecek ve maaş ödeyemeyecekler. Belediyelerin yüzde 80’i maaş ödeyemeyecek duruma geliyor. Önümüzdeki günler belediyelerde kriz yaşanacak. Sosyal patlama kapıda… Zaten ülkede kaos var, belediyelerin 2018 bütçeleri geçirilemiyor, gelen katkı yetmiyor, dolayısıyla önümüzdeki günlerde belediyelerde kriz yaşanacak, belediyelerde sosyal patlama meydana gelecek. Şu an kriz yaşanıyor.

Çözüm bulunamıyor, muhatap yok. Sendikanın gözleri kurulacak olan hükümette. Bir an önce işleme başlanmalı.

Bu seçim çalışma hayatımızı darmadağın etti. Derhal hükümet kurulmalı, bu yasa tadil edilmeli.”

“Borcu olmayan tüm belediyeler maaş krizine girecek”

“Başta Lefkoşa Türk Belediyesi olmak üzere bazı belediyeler Mahkemeye başvuruyor.

Bir an önce hükümet kurulmalı, bu hükümette yasa tadili yapılmazsa yine de bu kriz doğacaktır.

Ekonomisi güçlü olan, borcu olmayan belediyelerde kriz yaşanmayacak ama diğer tüm belediyeler maaş krizine girecek.

Esentepe’de 13.maaş ile birlikte 6 maaş geriliği ve Erenköy’de de 13. Maaş ile birlikte 5 maaş geriliği var, bunlar zaten krizde, onlarda da çalışan perişan…

Siyasi partiler bunları da düşünerek bir an önce hareket etmeli, çok zorda kalacağız, kriz kapıda… Bu olaylar belediye başkanlarını aştı…”

“Devlet üzerine düşeni yapmadan seçime gitti”

“Bize söylenen marina projesi olduğu ve onunla bu konuyu çözecekleriydi fakat tümü havada kaldı.

Bu proje olmazsa maaş ödeyememe krizi daha da büyüyecek. Biz bu krizi son altı aydır bunu dile getiriyoruz. Devlet üzerine düşeni yapmadan seçime gitti, herkesin keyfi yerinde, halk yakında sokağa dökülecek.”

LAPTA BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ NE DEDİ?

Yargı Edizer: “Sadece aralık ayı maaşları ödenmedi”

“Belediyenin mali bir sıkıntısı var fakat aşırı bir sorunu olduğunu düşünmüyorum. Kasım ayı maaşları yattı, sadece aralık ayı maaşları ödenmedi.

Belediyenin borcu olduğu doğrudur fakat aşırı derecede bir borcu yoktur.

Marina projesi onaylandı, belediye meclisinden de geçip, bakanlar kurulundan onaylandı. Sözleşme yapılması bekleniyor. Neden hala sözleşme imzalanmadığına dair bir bilgim yok.”

Emre Efendi: “Kötü durumda gün be gün de kötüye gidiyor”

“Belediye yıllardır çok kötü ekonomik şartlar içerisindedir. Bankalar dâhil birçok yere borcu vardır. Belediye çok ciddi bir devlet katkı payı alıyor, eğer hiç borcu olmasaydı çalışanlarını çok rahat şekilde öderdi. Fakat geçmişten süre gelen kötü yöneyim nedeniyle borçlanmalar oldu ve bu pay borçlara gidiyor.

Doğru şekilde yönetilseydi yatırım yapabilir bir pozisyonda olacaktı. Ancak ne yazık ki 2014’te göreve gelince hemen 24 çalışanın ekmeğiyle oynandı. Belediyeyi düze çıkaracağını ileri sürerek bu uygulamaya gitti fakat belediye halen daha kötü durumda gün be gün de kötüye gidiyor. Doğru yönetilmedi, hala daha da yönetilmiyor. Bu da çalışanları başkalarına yer açmak için işten çıkardığının durumudur.

“Kasım ayı maaşları için verilen çekleri geri alıp yarısını ödediler. Aralık ayı maaşlarının ise tamamı alınmamıştır”

Çalışanlar maaş noktasında sıkıntı yaşasa da seslerini çıkaramıyor. Yönetim hiçbir şekilde yasa ve hak tanımadığı, ses çıkaranı ekmeklerinden edebilecek zihniyette olduğunun göstergesidir.

Çalışanların maaşları zaten yıllardır maaşlar 1 buçuk ay geriden geliyor. 2017 Mayıs ayında bir kısım maaş çeki karşılıksız çıktı. Kasım ayı maaşları aralık ayı sonunda çek olarak verildi, ocağın ikisinde yazılan çekler ise karşılıksız çıktığı için çekler bozulmadı. Şu anda kasım ayı maaşları için verilen çekleri geri alıp yarısını ödediler. Aralık ayı maaşlarının ise tamamı alınmamıştır. 13. Maaşları ise ödendi. Halen daha da 1 buçuk ay geriden gidiyor ve belediye başkanı çalışanlara ve sendikaya yeni umutlar pompalayıp avutuyor. Önce teleferik, ardından marina umudu aşıladı ama hiçbiri olmadı.

Gelecekte bölge için fırsata dönüştürülebilecek projeleri de tamamen alelacele, sorgusuz sualsiz, güvencesiz heba edercesine adımlar atmaya çalışıyorlar. Bu yolla ekonomilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Bu projelerin bölgeyi canlandıracağını söylüyor, bölgeyi turizm cenneti yapacağını söylüyor. 23 yıldır başkan baştadır, bu bölge yıllardır turizmin incisidir zaten, peki neden bu bölge hayalet bir bölge oldu, belediye bu kadar kötü? 23 yıldır turizm cennetini turizm ölüsü yaptınız, bölge halkı ile dalga geçmesin…”

Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy:

“Aralık ayı ve 13. Maaşlarımızı ödedik”

“Şu anda mali krizimiz yoktur, maaşlarımızı ödedik. Kasım maaşları, Aralık ayı ve 13. Maaşlarımızı ödedik. Zaten yaklaşık 2 yıldır ödemelerimiz 1 ay geriden geliyor. Ama yine de düzenli.

Belli bir kısmı günceldir, maaşını gününde alır, belli bir kısmı ise 1 ay gecikmeli alıyor ama bu uzun zamandır böyle…

Sosyal sigortalar ve İhtiyat Sandığı borçlarımızı da düzenli olarak yatırıyoruz. Geçmişten kalan üç yıllık geriye dönük borcumuz vardı, işten durdurmalarımız oldu tedbir aldık. Gelinen noktada düzenli olarak tüm vergi yatırımlarımız yapılıyor, bu ay itibarı ile de üç yıllık borçlarımıza taksitlendirme yaptık, onlar da her ay düzenli olarak kapatılıyor.

Şu anda mali krizimiz bulunmamaktadır.

Marina, otel ve sosyal yaşam alanı projeleriyle ilgili bu ayın sonunda sözleşme yapılıyor. Bu projelerde restorantlar, kafeler, spor alanları gibi projeler yapılıp belediyeye teslim edilecek. Oradan alacağımız 2 milyon 155 bin STG ödeme alacağız ve çok rahatlayacağız.

Bakanlar kurulu tarafından bu proje onaylandı yasal hiçbir sıkıntı yoktur, sadece sözleşmesini imzalayacak olan taraf yurt dışında olduğu için ocak ayı sonunda hayata geçecektir.