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Lapta’da 2 aylık bebek yaşamını yitirdi

Lapta’da 2 aylık bebek yaşamını yitirdi

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün gece saat 23:50 sıralarında Lapta’da,  2 aylık bebek olan Asel Dorunay, annesi tarafından emzirildiği bir esnada rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün gece saat 23:50 sıralarında Lapta’da,  2 aylık bebek olan Asel Dorunay, annesi tarafından emzirildiği bir esnada rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Bülteni’ne göre, dün 10:30 sıralarında, Dipkarpaz’da sakin 55 yaşındaki Şefik Güney kalmakta olduğu oda içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu yaşamını yitirdi.

Saat 23:00 sıralarında ise 61 yaşındaki Lefkoşa'da sakin İsmet Dakdevir, rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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