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Kutlu Adalı'yı ANIYORUZ

Kutlu Adalı'yı ANIYORUZ

Anma töreni, yarın saat 10.00'da Adalı'nın Lefkoşa Mezarlığı'ndaki kabrinde yapılacak.

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Kıbrıs sevgisine ve fikirlerine kurşun sıkılan, karanlık odakların katlettiği, YENİDÜZEN yazarı, araştırmacı, aydın insan Kutlu Adalı, 21'inci ölüm yıl dönümünde anılıyor.

YENİDÜZEN gazetesi  ve Kutlu Adalı Vakfı tarafından düzenlenecek anma töreni, yarın saat 10.00'da Adalı'nın Lefkoşa Mezarlığı'ndaki kabrinde yapılacak.

Lefkoşa’daki evi önünde 6 Temmuz 1996'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Kutlu Adalı'nın katilleri bugüne dek bulunamadı.

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