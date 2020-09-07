Kurul toplantısı sürüyor, radikal kararlar bekleniyor

Yerel vakada artış, Sağlık Bakanlığı’nı alarma geçirdi. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu toplandı, radikal kararlar alınacağı konuşuluyor… Henüz devam ettiği öğrenilen toplantı sonrası açıklama yapılması bekleniyor.

Yerel bulaş hızla artarken, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nda bir dizi yeni tedbir alındığı iddia edildi. Kurul, sağlık çalışanları, bakan ve üst düzey yöneticilerin şu sıralar Sağlık Bakanlığı’nda toplantının devam ettiği öğrenilirken, okulların açılışının 1 Ekim’e ertelemesinin de aralarında olduğu bir dizi tedbirin görüşüldüğü iddia ediliyor.