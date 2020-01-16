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Kurşunlanma zanlısı tutuklandı

Kurşunlanma zanlısı tutuklandı

Thrones isimli eğlence mekanının 12 Ocak’ta kurşunlanmasında zanlı olarak görülen  S.Y. (E-28), bugün tespit edilerek tutuklandı.

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Mağusa'da faaliyet gösteren Thrones isimli eğlence mekanının 12 Ocak’ta kurşunlanmasında zanlı olarak görülen  S.Y. (E-28), bugün tespit edilerek tutuklandı.

Polis açıklamasında, S.Y.’nin yarın Mağusa Kaza Mahkemesine çıkartılacağı, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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