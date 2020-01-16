Kurşunlanma zanlısı tutuklandı
Thrones isimli eğlence mekanının 12 Ocak’ta kurşunlanmasında zanlı olarak görülen S.Y. (E-28), bugün tespit edilerek tutuklandı.
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Mağusa'da faaliyet gösteren Thrones isimli eğlence mekanının 12 Ocak’ta kurşunlanmasında zanlı olarak görülen S.Y. (E-28), bugün tespit edilerek tutuklandı.
Polis açıklamasında, S.Y.’nin yarın Mağusa Kaza Mahkemesine çıkartılacağı, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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Etiketler : Thrones, kurşunlanma
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