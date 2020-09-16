Kundaklama olayında 1 tutuklama

Gemikonağı’nda meydana gelen kundaklama meselesi ile ilgili 1 kişi tutuklandı. Polis Basın Bülteni’ne göre, mesele ile ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu tespit edilen O.T.H. (E-25) tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

LEFKE’DE KASTİ HASAR

Lefke’de dün C.E.’nin (E-36), bir şahsın sorumluluğunda bulunan ikametgahı tasarrufuna almak amacı ile kapı kilidini kırıp hasara uğratıp içeriye girdiği tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.