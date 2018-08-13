Kültürler buluştu

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda gerçekleşen ve 8’incisi düzenlenen Patates Kültür Sanat Festivali birçok ülkeyi bir araya getirdi. Uluslararası Festivaller Birliği üyeleri Slovakya, Kazakistan, Polonya, Türkiye, Arjantin ve KKTC’den ekiplerin katıldığı Uluslararası Halk Dansları Festivali’nin galası ile başlayan festival, ilk gecesinde ülkemizde adeta kültürler buluşması yaşattı.

Patatesin hikayesi ve “Panayır Sokağı”



Festivalin açılışından sonuna kadar tüm etkinliklerde yer alan Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, festivalin iletişim sponsoru olan Kuzey Kıbrıs Turkcell’in standını ziyaret etti. İlker Edip, bu yılki festivalde bazı yenilikler yaptıklarını, bu çerçevede patatesin topraktan sofraya yolculuğunun anlatıldığını ve “Panayır Sokağı” konseptiyle Kıbrıs’taki eski panayır kültürünün de yeni nesillere anlatılmaya çalışıldığını söyledi.

Konserler ve turnuvalar ilgi çekti

Tamamıyla Kıbrıs kültürünü yaşatmak adına 8’incisi düzenlenen ve Kıbrıslı grupların konserlerinin yer aldığı Patates Kültür Sanat Festivali halkın yoğun ilgisiyle karşılandı. Festival kapsamında konserler ve danslar dışında minikler futbol turnuvası, tavla turnuvası, satranç turnuvası, olta ile balık avlama, dart ve sporting turnuvaları da düzenlendi.



