KÖR NOKTALARIMIZ

Dilara Topcan

Yaşam içerisinde bazen bazı his ya da davranışlarımızın net olarak sebebinin nereden kaynaklı olduğunu fark edemiyor ya da bilemiyoruz. Örneğin en basit örneğiyle bir türlü kilo kaybedemiyor olmanızın nedeninin en derinde nereden kaynaklı olduğunun belki de farkında değilsinizdir… Diyete uymadığınız, yeterince egzersiz yapmadığınız, iştahınıza fazla düşkün olduğunuz ya da düzensiz beslendiğiniz için kilo kaybedemediğinizi kendinize söylüyor fakat en derindeki nedeni belki de göremiyorsunuzdur… İşte en derininizde gizlenen bu neden tam olarak da kör noktanıza yerleşmiş durumdadır…

Hani araba sürerken kör noktamızda olan diğer bir arabayı, insanı veya bisikletliyi göremiyor oluşumuz orada bir arabanın, insanın ya da bisikletlinin olmadığı anlamına gelmiyorsa, işte tam olarak yaşamımızda bizi geride tutan her türlü durumun da esas sebebinin kör noktamızda gizleniyor olma gerçeğini değiştirmiyor. Eğer bu alanı bir şekilde aydınlatamazsak ne yazık ki hedeflediğimiz şeyi (örneğin kilo kaybedebilmeyi) bir türlü gerçekleştiremiyoruz. Gerçekleştirsek de sonuç çoğunlukla kısa süreli olabiliyor…

Kendimizi keşfetmek

Bu yaşama dört dörtlük gelmedik ve dört dörtlük de yaşamıyoruz. Eğer mükemmel olsaydık burada işimiz olmazdı İşte bu nedenle her geçen gün kendimizi geliştirerek kendimize doğru yol alabilmek adına yaşam bize türlü fırsatlar sunuyor. Bu fırsatlar da çoğunlukla ‘negatif’ görünümlü olabiliyor çünkü biz insanlar en büyük dönüşümü bu negatif gibi gördüğümüz olaylar sayesinde gerçekleştirebiliyoruz… Kısacası bu süreçte olmak yani kendimizi keşfetme yolunda olmak sayesinde biraz önce bahsetmiş olduğum kör noktalarımızı da aydınlatarak daha büyük uyanışlara doğru ilerleme şansını yakalayabiliyoruz…

Peki kilo verememek?

Bir türlü diyet konusunda başarı sağlayamıyor olmanın da birçok sebebi olabilir ve bu sebebi yalnızca da ‘siz’ keşfedebilirsiniz. Kilonun sizin için anlamını ve orada varoluşuyla size neler hissettiriyor oluşuna bakmanız bu konuda farkındalık yaşayabilmeniz adına sorgulayabileceğiniz ilk hususlardan bir tanesi… Özellikle bu alanda daha fazla farkındalık yaşayabilmek adına koçluk almanızı da tavsiye edebilirim… Koçluğun ne olduğu ve ne olmadığına dair geçmişte sizlerle bir yazı paylaşmıştım, onu tekrardan okuyabilirsiniz.

İstediğiniz gibi gitmeyen her durumda kendinizi sorgulayın

Kilo verememek gibi yaşamda bloke olduğunuz her konuyla ilgili kendinizi sorgulayın, kendinizden kaçmayın. Kaçtıkça sorun daha da büyüyor ve sonrasında içsel bütünlük de bozuluveriyor. Günün sonunda da yaşam daha büyük sınavlarla bizlere öğretmek istediği konuyu öğretme yolunu seçiyor… Bu nedenle hele ki günümüzde hızla akan zaman içerisinde bedenen yaşarken ruhen yok olmamak adına her adımda kendimizle randevulaşacağımız zamanlarımız olmalı… Aksi takdirde bütünlüğümüzün bozulmasıyla dengemiz de bozulabiliyor ve sağlık problemleri de dahil olmak üzere bahsetmiş olduğum gibi çok daha büyük sınavlara tabi tutulabiliyoruz…

Dengeni korumak için kör noktalarını aydınlat

Denge yaşamdaki en mühim şeylerden bir tanesi… Özellikle içsel denge sağlandığı takdirde yaşamın bütünlüğü ve kendi halinde akışının mükemmelliği anlaşılabiliyor… Denge ise bireysel bazda beden, zihin ve ruh dengemizi sağlayabilmekten geçiyor… İşte dengemizi koruyamadığımız zamanlarda ise muhakkak ki yine bahsettiğimiz kör nokta alanımızda kendini açığa çıkarmak isteyen bazı şeyler bizlere fısıldıyor demektir… Bu nedenle dengenizin bozulduğunu hissettiğiniz anlarda kör noktanızı aydınlatabilmek adına mutlaka çaba sarf etmeli, en mühimi de kendinize dönmeye başlamalısınız… Çünkü çoğu zaman dengemizin bozulduğunu hissediyor olmak yeterince kendimize yani ‘ben’e ilgi göstermiyor olduğumuz anlamına da gelebiliyor…

Hepimiz için sağlık, mutluluk, aşk ve huzurla dolu bir gün olsun… Dengede kalın…