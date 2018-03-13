KKTCELL Avrupa’da parladı

Avrupa Tekerlekli Basketbol Şampiyonası Grup Elemeleri için gittiği Bosna Hersek’de 3 galibiyet alarak grup ikincisi olan Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, büyük bir başarıya imza attı. Geçtiğimiz akşam saatlerinde adaya dönen kafile, Ercan Havaalanı’nda coşkuyla karşılandı. Bosna Hersek’in Banja Luka kentinde Avrupa grup eleme maçlarında Cumartesi akşamı ikinci maçına, Pazar sabah saatlerinde üçüncü maçına, Pazar günü akşam saatlerinde ise dördüncü maçına çıkan KKTCELL üst üste 3 galibiyet aldı. Grup elemelerindeki ilk maçını ev sahibi Banja Luka KKI Varbas takımına 81-62’lik skorla kaybeden Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Euroleague Grup A’da önce Polonya’nın KS Pactum takımına 69 – 51 üstünlük kurdu. Ardından Fransa’nın Handi Sud Basket Marseille takımını 62-54 mağlup etti. KKTCELL, Pazar akşamı ise Avusturya’nın Flink Stones takımını 66-56’lık skorla mağlup ederek grup ikinciliği elde etti.

Murat Ekşi All Star seçildi

Antrenör Hüseyin Dayı yönetimindeki Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın kadrosunda Murat Ekşi, Erkan Taşçı, Mahmut Yavşan, Ömer Cumhur Bulduk, Ahmet Akdeniz, Duran Tak, Osman Hamidan, Murat Göçer ve Ertan Külahlılar yer alıyor. Görkemli bir töreninle ikincilik kupasını kaldıran Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın skorer oyuncusu Murat Ekşi ise turnuvanın All Star’ı seçildi. Temsilcimizin Bosna kafilesinde Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yusuf Musioğlu, Asbaşkan Serkan Muhtaroğlu, Genel Sekreter Asım Başaranel, Kuzey Kıbrıs Turkcell Marka ve Müşteri Deneyimi Yönetimi Müdürü Ayhan Barış ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’den uzmanlar da yer aldı.