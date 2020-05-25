“Kind Of Blue”nun yaşayan son müzisyeni Jimmy Cobb da artık yok

Amerikalı efsanevi caz davulcusu Jimmy Cobb, 91 yaşında hayatını kaybetti.

Cobb’un müzik kariyerindeki en önemli çalışmalarından biri hiç kuşkusuz Miles Davis’in unutulmaz “Kind of Blue”suydu.

John Coltrane’den Billie Holiday’e, Sarah Vaughan’dan Sam Jones’a caz müziğin çok önemli isimleriyle çalışma fırsatı bulan ve kendisi de en iyi cazcılar arasında gösterilen Amerikalı davulcu Jimmy Cobb, 24 Mayıs’ta hayata veda etti.

Kaynak: Ajanslar