Kimlik sahtelediğini kabul etti

Sahte Bulgaristan pasaportu ile İngiltere’ye gitme hayali olan ancak KKTC’den çıkamadan yakalanan zanlı R.A dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Aytaç Çebi olguları aktardı. Polis, KKTC’de turist olarak bulunan zanlı R.A’nın 20 Ekim 2019 tarihinde saat 18.20’de adına düzenlenmiş olan TC kimlik kartı ile Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığını söyledi. 21 Ekim saat 01.30 raddelerinde Ercan Havalimanı’ndan önceden Turhan Osman Mehmet adına düzenlenmiş sahte Bulgaristan pasaportunu Türk Havayolları’nın İstanbul aktarmalı Londra’ya gitmekte olan uçağa binmek için görevli memura verip, başkasının kimliğine büründüğünü anlattı.

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada R.A. adına olan TC kimlik kartıyla, Turhan Osman Mehmet adına düzenlenmiş Bulgaristan pasaportu ile sürüş ehliyetinin tespit edilerek emare alındığını belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini ancak tahkikatın devam ettiğini söyleyerek zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.