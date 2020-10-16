Türkiye’de demokrasi için bir araya gelen ODTÜ'lü aydınlar, “Kıbrıs’ta demokrasi kazanacak” başlıklı bir bildiri yayınladı. “Demokrasi İçin Birlik” grubu tarafından yayınlanan bildiride İsmet İnönü’nün şu sözüne yer verilmesi dikkat çekti: “Kurtarmasına kurtaralım da, ondan sonra sizi bizden kim kurtaracak?”



Bildiride, “1974 müdahalesinde ve öncesinde yaşanan travmaları geride bırakmaya çalışan her iki tarafın demokrat güçlerinin öncülük ettiği ‘barış içinde birlikte yaşama’ ortamı için çıkış yolları aranan Adada, Kuzey Kıbrıs halkının demokratik seçim hakkına müdahale kabul edilemez. Müdahalenin, sorunu daha karmaşık ve çözümsüz hale getirmekten başka da bir sonucu olmayacaktır” dendi.

“Demokrasi için Birlik” açıklamasında şu görüşlere yer verildi:



Kuzey Kıbrıs halkının; tüm müdahalelere rağmen, demokratik tercih hakkını kullanarak Cumhurbaşkanlığı seçiminde çözüm yanlısı adaylara çoğunluk vermesini, Türkiyeli demokratik güçler olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Bu olumlu yaklaşımın bu hafta sonu yapılacak 2.tur seçimde de, daha büyük katılım ve daha büyük destek ile devam edeceğine ve demokrat güçlerin zaferi ile sonuçlanacağına inanıyoruz.

Bu seçimin, tarihsel olarak bir arada yaşamaya yazgılı kuzey ve güney Kıbrıs halkları için barış, huzur ve refaha giden yolu açması, en içten dileğimizdir.

Kuzey Kıbrıs’a, doğal nüfus dengesini bozacak şekilde nakledilen ve yerli nüfusu asimile etmeyi amaçlayan topluluklar ile ihraç edilmek istenen şoven ve uzlaşmaz politikalar kabul edilemez. Daha ileri gidip vatandaşlık verilerek ithal edilen tarikatçı kadrolar ile Kıbrıs’ın geleneğine uymayan tarikat oluşumlarını aşılama çabalarının, Kuzey Kıbrıs halkı tarafından reddedileceğini düşünüyoruz.

Para karşılığı seçmen devşirme uygulamalarına karşı gerekli cevap bu seçimde mutlaka verilecektir!

TC Büyükelçiliği’nin, mevcut ve meşru Cumhurbaşkanı’nın seçimlere katılmaması için kendisi ve ailesine yönelttiği tehdit hiç bir şekilde kabul edilemez. Cumhurbaşkanı’nın konuya ilişkin olarak bilgi almak üzere makamına davet ettiği TC Büyükelçisinin bu davete icabet etmemesi de diplomatik teamüle uymadığı gibi Türkiye’nin KKTC’ye yaklaşımının somut bir göstergesidir.

Türkiyeli demokratik güçler olarak, Kuzey Kıbrıs halkının özgür iradesi ile kendi seçimini yapabilme hakkına saygı duyuyor, destek ve dayanışma duygularımızı iletiyoruz.

Barış ve bir arada yaşama bilinci galip gelecektir.