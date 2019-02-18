‘Kıbrıslı Türkler yaşamdan %60 memnun’

“Standart Eurobarometer 90 Araştırması” 8 ile 20 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleşti. 15 yaş ve üzeri 500 kişilik bir örneklem grubuyla yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilen araştırma 28 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke ile 5 aday ülke ve Kıbrıs’ın kuzeyini kapsadı. Kıbrıs Türk Toplumu ile saha çalışmasını Lipa Consultancy yürüttü.

Araştırmaya göre, Kıbrıs Türk toplumunda “yaşamdan memnuniyet” oranı 2018 yılında %60 olarak ortaya çıktı. 2017 yılında %61 olan ‘memnuniyet’ oranı %1’lik bir düşüşle %60 seviyesine indi. Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslamalardaki sıralamada Kıbrıs Türk toplumunun yeri geçmiş yıllara göre de neredeyse değişmedi. Bu oran ile Kıbrıslı Türkler, %83 olan Avrupa Birliği ortalamasının 23 puan gerisinde yer aldı.

Kıbrıs Türk Toplumunun en önemli toplumsal sorunları şu şekilde sıralandı; %36 fiyatlar/enflasyon/yaşam maliyeti, %28 ekonomik durum ve %26 işsizlik.

“Avrupa Birliği’nin en olumlu sonucu nedir?” sorusuna ilk sırada %22 “AB Üye Devletleri arasında barış” yer aldı, Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasında bu oran %33 çıktı.

“Avrupa Birliği sizin için şahsen ne anlama geliyor?” sorusuna, Kıbrıslı Türkler, %32 oranla en çok, “Avrupa Birliği'nde herhangi bir yerde seyahat, öğrenim ve çalışma özgürlüğü” yanıtını verdi.

Kurumlara ne kadar güveniyorsunuz sorusuna karşılık, Avrupa Birliği %52 ve Birleşmiş Milletlere %48 çıktı. Kıbrıslı Türklerin güvenmeye meyilli oldukları kitle iletişim araçlarından sırasıyla televizyon %47, yazılı basın %44, radyo %38, internet %36 ve çevrimiçi sosyal iletişim ağları %27 çıktı. Siyasi partilere ne kadar güveniyorsunuz sorusuna karşılık toplumun sadece %16 olumlu yanıt verdi.