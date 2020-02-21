Kıbrıs’ın sahil şeridini yürüyecek

Aleksis Sofokleus isimli 51 yaşındaki Kıbrıslı Rum, “Sağlıklı Yaşam” sloganıyla cumartesi günü Kıbrıs adasının sahil şeridini kapsayan yaklaşık 700 kilometrelik bir yürüyüşe başlayacak.

Alithia gazetesine göre Aleksis Sofokleus, bu yürüyüşü, sağlıklı yaşama dikkat çekmek ve hayalini gerçekleştirmek için yapacak.

Hedef günde 25 kilometre

Sofokleus, belirlediği mesafeyi günde 25 kilometre yürüyerek bir ayda tamamlamayı hedeflediğini belirtirken, adanın kuzey sahillerini ise iyi bilmediğini, kuzeye sadece bir kez geçtiğini ve Apostolos Andreas Manastırı’na gittiğini söyledi.

Sofokleus yürüyüşüne Larnaka’nın Oroklini bölgesinden başlayacak.