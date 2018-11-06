'Kıbrıs'ı yalnız bırakma lüksümüz yok'

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs'ı yakinen takip ettiklerini, etmeme gibi bir şansları olmadığını kaydederek, “Kıbrıs'ı herhangi bir konuda yalnız bırakma gibi ne şansımız ne de lüksümüz var. Kıbrıs'taki sorunlar bizim sorunlarımızdır. Hem koordinasyon hem de ortak çalışma devam edecek” dedi.

Oktay, AA muhabirini yaptığı açıklamada, Kıbrıs’la ilgili konuştu.

Oktay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi öncesinde KKTC ile koordinasyonun başbakan yardımcılığı seviyesinde yürütüldüğünü anımsattı.

Sistem değişikliğinin ardından gerek Dışişleri Bakanlığı gerekse ekonomik anlamda Hazine ve Maliye Bakanlığının üzerine düşen görevleri yaptığını anlatan Oktay, KKTC Başbakanı ve bakanlarla görüşmeler gerçekleştirdiğini, gerekli noktalarda organizasyonu sağlamaya çalıştıklarını vurguladı.

Kıbrıs ve etrafındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerine dikkati çeken Oktay, şunları kaydetti:

"Hidrokarbon kaynaklarının ortaya çıkarılmasıyla ilgili uluslararası alanda yine Rum kesiminin tek taraflı, 'oldubitti' diye ifade edeceğimiz çalışmalarını takip ediyoruz. Burada hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha ifade etmek isterim. Bölgedeki sismik araştırmalarımız da devam ediyor. Burada tamamen Türkiye'nin ve KKTC'nin söz sahibi olduğu noktalar var. KKTC'nin hakkı olan Türkiye ile çalışacağı bölgeler var. O bölgelerde soru işareti oluşturulmaya çalışılıyor. Buna müsaade edilmeyecek. Şu anda Akdeniz'de hem Fatih hem de Barbaros çalışmalarını yürütüyor. Kıbrıs'ı yakinen takip ediyoruz, etmeme gibi bir şansımız yok. Kıbrıs'ı herhangi bir konuda yalnız bırakma gibi ne şansımız ne de lüksümüz var. Kıbrıs'taki sorunlar bizim sorunlarımızdır. Hem koordinasyon hem de ortak çalışma devam edecek."

