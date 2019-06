Kıbrıs Sosyal Psikologlar Örgütü’nden Sevgül Uludağ’ın adaylığına koşulsuz destek…

Kıbrıs Sosyal Psikologlar Örgütü, 3 dilde yayımladığı basın bildirisinde, araştırmacı gazeteci Sevgül Uludağ’ın Nobel Barış Ödülü’ne adaylığını koşulsuz desteklediklerini duyurdu.

Kıbrıs Sosyal Psikologlar Örgütü, araştırmacı gazeteci Sevgül Uludağ’ın Nobel Barış Ödülü’ne adaylığını koşulsuz desteklemektedir. Dernek çatısı altında ve gerçekleştirdiğimiz araştırma projeleri aracılığıyla, özellikle de göçmenlik ve bölünmüş toplumlar çerçevesinde değişim, iletişim ve kişiler arası temasların altında yatan sosyo-psikolojik süreçleri anlamaya çalışmaktayız. Bunun nihai amacı, sosyal adalet ve barışa yardımcı olacak süreçleri tanımlamak ve bilimsel geçerliliklerini ortaya koymaktır.

Bilimin etkili olabilmesi için pratikle buluşması gerekir. O nedenle, bilim insanları, uygulama alanında çalışanların, sosyal değişim yaratmak amacıyla gerçek deneyimlerle ve daha iyi bir gelecek için kişisel vizyonla ortaya koydukları önemli çabalarını tanımak zorundadır.

Böylesi insanların tutkulu değişim çabaları olmasaydı, insanlık tarihi boyunca bilim, tek başına yetersiz kalacaktı.

Sevgül Uludağ’ın adaylığını destekliyoruz ve barış ve eşitlik ilkelerine yönelik olarak Kıbrıs’ta yürütmüş olduğu gönüllü, insancıl ve tabandaki çalışmalarının değerini tanıyoruz – onun araştırmacı bir gazeteci olarak gerçeğe bağlılığının ve korkusuzca bunları yazmasının değerini de tanıyoruz.

Sevgül Uludağ tüm bunları kendi can güvenliği ve iyiliğine yönelik tehditlere rağmen gerçekleştirmiştir.

Sevgül Uludağ’ın adaylığı, tüm Kıbrıslılar için bir onurdur. Sevgül, etnik kökenlerine bakmaksızın tüm Kıbrıslılar adına yorulmaksızın çalışmış ve bunu gerçeği ortaya çıkarmak, Kıbrıs’ta çatışma ve savaş dönemlerinde sevdiklerini kaybedenlerin yaşadıkları trajediyi ortaya koymak için yapmıştır. Bu insanların pek çoğu hala “kayıp”tır ve Kıbrıslırum aileleri 40 seneden fazladır, Kıbrıslıtürk aileleri de 50 seneden fazladır onların geri dönmesini beklemektedir.

Sevgül’ün Kıbrıs’taki “kayıp” şahısların akibetini ortaya çıkarmak üzere ortaya koyduğu ve koymaya devam ettiği çok büyük çabalar sonucunda pek çok “kayıp” şahıstan geride kalanlar bulunarak kimliklendirilmiştir. Sevgül, uzun süreli çatışma ve kuşku koşullarında, güvene dayalı ilişkiler kurmayı başarmış ve böylece her iki taraftan da insanlar ona “kayıplar”ın olası gömü yerleri hakkında konuşacak kadar kendilerini rahat ve güvende hissetmekte, Sevgül’ün gizliliklerini koruyacağını bilmektedirler.

Sevgül Uludağ anlayış, empati ve sevgiyle her iki taraftan “kayıp” yakınlarını kucaklamayı başarmış, onların “kayıp”larını bulmaya yardım edip kendi seçecekleri şekillerde onları defnetmelerine yardımcı olarak onlara teselli olmuştur.

Sevgül, aynı acıyı paylaşan adanın her iki tarafından insanları bir araya getirmiş, daha önce birbirine “düşman” addedilen bu insanların birbirlerinin acısını görüp tanıyarak birlikte ileriye doğru adım atmalarını sağlamıştır. Bu da Sevgül’ün kendine rehber edindiği Kıbrıslılar’a ve insanlığa olan sınırsız merhametini ve bağlılığını göstermektedir…

Sevgül’ün yaptığı işi ve vizyonunu destekliyoruz. Kıbrıs toplumunda Sevgül gibi bir “rol model” olmasından gurur duyuyoruz – onun rehberi adalet ve eşitlik prensipleridir ve aktif olarak toplumsal değişim için çaba gösterip bunu gerçekleştirmektedir.

Sevgül Uludağ’a Nobel Barış Ödülü’nün verilmesi, yalnızca onun çabalarına yönelik bir ödül olmayacak, aynı zamanda adada barış, işbirliği ve yeniden birleşme yönünde çok güçlü bir mesaj verecektir.

Στήριξη της υποψηφιότητας της Sevgul Uludag για το Βραβείο Νομπέλ Ειρήνης από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Κοινωνικής Ψυχολογίας

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Κοινωνικής Ψυχολογίας ανεπιφύλακτα στηρίζει την υποψηφιότητα της Ερευνητική Δημοσιογράφου Sevgul Uludag για το Βραβείο Ειρήνης Nobel.

Μέσα από τις δραστηριότητες του Συνδέσμου αναζητούμε την καλύτερη κατανόηση των ψυχό-κοινωνικών διαδικασιών που διέπουν την κοινωνική αλλαγή, τη διαπροσωπική επαφή και επικοινωνία, ιδιαίτερα σε σχέση με τη μετανάστευση και τις διαιρεμένες κοινωνίες, με απώτερο στόχο τον εντοπισμό και την επιστημονική τεκμηρίωση των διαδικασιών που συντείνουν στην κοινωνική δικαιοσύνη και ειρήνη.

Η Επιστήμη οφείλει να συναντά την Πρακτική για να είναι αποτελεσματική. Συνεπώς, ως επιστήμονες αναγνωρίζουμε τη σημαντικότητα της δουλειάς που κάνουν οι άνθρωποι της κοινωνίας των πολιτών, για να επιφέρουν την κοινωνική αλλαγή, με ώθηση τις εμπειρίες της ζωής τους και το προσωπικό όραμα για ένα καλύτερο μέλλον. Χωρίς το πάθος αυτών των ανθρώπων η επιστήμη από μόνη της ίσως είναι αναποτελεσματική.

Στηρίζουμε την υποψηφιότητα της Sevgul Uludag’s και αναγνωρίζουμε την αξία της εθελοντικής, ανθρωπιστικής, έμπρακτης δουλειά που κάνει στην Κύπρο, καθοδηγούμενη από τις αρχές της ειρήνης και ισότητας, όπως και την προσήλωση της στην αλήθεια μέσα από το τολμηρό ρεπορτάζ που κάνει στο ρόλο της ως ερευνητική δημοσιογράφος. Η Sevgul Uludag τα έκανε όλα αυτά παρά τις απειλές εναντίον της ασφάλειας, ακεραιότητας και ευημερίας της.

Η υποψηφιότητα της Sevgul Uludag αποτελεί τιμή για όλους τους Κύπριους. Η Sevgul εργάστηκε ακούραστα εκ μέρους όλων των Κυπρίων ανεξαρτήτου καταγωγής για να αποκαλύψει την αλήθεια και να αναγνωριστεί η τραγωδία της απώλειας των αγαπημένων ανθρώπων κατά περιόδους συγκρούσεων και πόλεμων στην Κύπρο, πολλοί από τους οποίους αγνοούνται ακόμη μέχρι σήμερα (άνω 40 ετών για τους Ε/Κ και άνω 50 ετών για τους ΤΚ) και αναμένονται από την οικογένεια τους.

Χάριν στην τεράστια προσπάθεια της Sevgul να εξακριβώσει τη μοίρα των αγνοούμενων, αρκετοί αγνοούμενοι έχουν εξευρεθεί και ταυτοποιηθεί. Η Sevgul κατάφερε να δημιουργήσει σχέσεις εμπιστοσύνης σε ένα κλίμα μακροχρόνιας σύγκρουσης και καχυποψίας, έτσι ώστε άτομα από τις δύο πλευρές αισθάνονται άνετα να της μιλήσουν για την πιθανή τοποθεσία αγνοούμενων ξέροντας ότι η Sevgul θα προστατέψει την ανωνυμία τους. Μέσα από την κατανόηση, την ενσυναίσθηση και την αγάπη, η Sevgul κατάφερε να αγκαλιάσει τις οικογένειες των αγνοούμενων και να τους παρηγορήσει, με το να τους βοηθήσει να βρουν τους αγνοούμενους συγγενείς τους και να τους δώσουν ανάπαυση με βάση τις αρμόζουσες τελετές της επιλογής τους. Η Sevgul έφερε μαζί άνθρωπος από τις δύο πλευρές του νησιού, ανθρώπους που μοιράζονται τον ίδιο πόνο, ανθρώπους που πιθανόν να έβλεπαν ο ένας τον άλλον ως εχθρό, αναγνωρίζουν τον πόνο τους μέσα από τον άλλο και βαδίζουν μπροστά, μαζί. Αυτό δείχνει την απέραντη συμπόνοια της Sevgul απέναντι στον συμπατριώτη Κύπριο και συνάνθρωπο, η οποία συμπόνοια την καθοδηγεί και την φωτίζει

Στηρίζουμε την υποψηφιότητα της Sevgul και το όραμα της. Νιώθουμε περήφανοι που έχουμε τέτοιο πρότυπο όπως τη Sevgul στην Κυπριακή κοινωνία, η οποία καθοδηγείται από τις αρχές της δικαιοσύνης και ισότητα, και δρα ενεργά για την προώθηση της κοινωνικής αλλαγής. Πιστεύουμε πως η απονομή του Βραβείου Nobel Ειρήνης στην Sevgul Uludag δεν αποτελεί μόνο μια επιβράβευση για τις προσπάθειες της, αλλά και ένα ισχυρό μήνυμα για την ειρήνη, συνεργασία και επανένωση του νησιού μας.

The Cyprus Association of Social Psychology (CASP) supports Sevgul Uludag for the Nobel Peace Prize

The Cyprus Association of Social Psychology (CASP) unreservedly supports the nomination of investigative journalist Sevgul Uludag for the Nobel Peace Prize. Through the work of CASP, and research projects we undertake we seek to understand the social-psychological processes that underlie issues of change, inter-subjective contact and communication, especially with regards to the contexts of immigration and divided societies, with the ultimate goal of identifying and scientifically validating processes that aid social justice and peace.

Science must meet Practice in order to be effective. Therefore, scientists must recognize the important work practitioners do in creating social change that is driven by actual experience and a personal vision for a better future. Without the passion of such people to drive change throughout human history, science alone may be ineffective.

We support Sevgul Uludag’s candidacy, and we recognize the value of the voluntary, humanitarian, and grassroots work she has conducted in Cyprus towards the principles of peace and equality, as well as her dedication to the truth and fearless reporting in her role of investigative journalism. Sevgul Uludag did all of this despite threats to her safety, security and wellbeing.

Sevgul Uludag’s candidacy is an honor to all Cypriots. Sevgul has worked tirelessly on behalf of all of Cypriots regardless of ethnic background, to uncover the truth and recognize the tragedy of the loss of loved ones during periods of conflict and war in Cyprus, many of whom are still missing (over 40 years for GC and over 50 years for TC) and being waited upon to return by their families. Due to the enormous effort Sevgul undertook, and is still undertaking, to discover the fate of the missing persons in Cyprus, many missing persons have been found and identified. Sevgul has managed to create relationships of trust in a climate of long standing conflict and rampant suspicion, so that people from both sides feel comfortable and secure enough to talk to her about the possible whereabouts of the missing, knowing that their anonymity will be protected by Sevgul. Through understanding, empathy and love, Sevgul has managed to embrace the relatives of missing persons on both sides and console them by helping find their missing relatives and lay them to rest using the proper rituals of their choosing. Sevgul has brought people from both sides of the island together who experience the same pain, people who were formerly perceived as enemies recognize their pain in each other and move forward together. This is testament to Sevgul’s unlimited compassion towards her fellow Cypriot and fellow human, which is her guiding light.

We support the work that Sevgul does and her vision. We are proud to have such a role model as Sevgul in Cypriot society, who, is guided by principles of justice and equality and actively engages in and promotes social change. We believe that awarding the Nobel Peace Prize to Sevgul Uludag will not only be a reward for her efforts, but will also send a very strong message for peace, cooperation and reunification of our island.

Yönetim Kurulu tarafından imzalanmıştır CASP:

Υπογραφές του Διοικητικού Συμβουλίου CASP:

Signed by the Board on behalf of CASP:

Dr Hüseyin Cakal, Co-president (Eşbaşkan/Συν-πρόεδρος)

Dr. Irini Kadianaki, Co-president (Eşbaşkan/Συν-πρόεδρος)

Marios Kyriakidis, Secretary (Sekreter/Γραμματέας)

Andreas Michail, Organizational Secretary (Örgütlenme Sekreteri/Οργανωτικός Γραμματέας)

Dr. Maria Ioannou, Press Officer (Basın Görevlisi/Λειτουργός Τύπου)

Dr. Orkun Yetkili, International Relations Officer (Uluslararası İlişkiler Görevlisi/Λειτουργός Διεθνών Σχέσεων)

Dr. Eleni Lytra, Cashier (Mali İşler Sorumlusu/Ταμίας)

Dr. Charis Psaltis, Board member (Yönetim Kurulu üyesi/Μέλος)

Nazif Fuat, Board member (Yönetim Kurulu üyesi/Μέλος)

Dize Irkad, Board member (Yönetim Kurulu üyesi/Μέλος)